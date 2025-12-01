    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwacher Dezember-Auftakt - Augen auf Bitcoin

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten schwach, Anleger defensiv eingestellt.
    • Sorgen um Leitzinserhöhung in Japan belasten Märkte.
    • Tech-Aktien unter Druck, Bitcoin-Kurs fällt stark.
    ROUNDUP/Aktien New York - Schwacher Dezember-Auftakt - Augen auf Bitcoin
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in den Dezember ist am Montag an den US-Börsen schwach ausgefallen. Nach der jüngsten Erholungsrally gingen Anleger in einem Umfeld global wieder sinkender Risikobereitschaft in die Defensive. Sorgen vor einer Leitzinserhöhung in Japan beschäftigten zu Wochenbeginn weltweit die Anleger, während auch Kryptowährungen deutlich unter Druck gerieten.

    Beim Dow Jones Industrial war das Minus nach etwas mehr als einer Handelsstunde mit 47.385 Punkten 0,7 Prozent groß. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um ein halbes Prozent auf 6.812 Zähler nach unten und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,6 Prozent auf 25.272 Punkte. Der Nasdaq-Index hatte in den Anfangsminuten aber schon deutlich höhere Verluste von mehr als einem Prozent verbucht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    51.500,00€
    Basispreis
    35,09
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.931,64€
    Basispreis
    39,01
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die wichtigsten US-Indizes droht damit eine Serie nach fünf positiven Handelstagen zu reißen, zumal mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex auch schwache Konjunktursignale aus der US-Industrie kamen. Anleger nehmen solche Daten derzeit genau in Augenschein, bevor in der kommenden Woche die US-Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs informiert. Derzeit wird eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung eingepreist.

    Die Währungshüter stehen auch im Fokus, weil US-Präsident Donald Trump seit Monaten Druck ausübt. Trump hatte schon früh angekündigt, Amtsinhaber Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut zu nominieren. Nach eigenen Angaben hat er seine Entscheidung für einen neuen Fed-Chef bereits getroffen. Den Namen von Powells Nachfolger nannte Trump aber noch nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

    Die Aktien großer Tech-Konzerne gerieten am Montag mit der schwach gestarteten Nasdaq unter Druck. Nvidia waren zunächst unter den "Magnificent 7" der größte Verlierer, drehten aber zuletzt mit 0,9 Prozent ins Plus. Bekannt wurde, dass der Chipkonzern im Rahmen einer Entwicklungs- und Designpartnerschaft zwei Milliarden Dollar in Aktien des Softwareherstellers Synopsys investiert. Dies hievte die Synopsys-Titel um 3,3 Prozent nach oben.

    Bei Strategy jedoch machte sich ein Rücksetzer bei Kryptowährungen stark bemerkbar. Für die Aktien ging es nach ihrer jüngsten Stabilisierung um elf Prozent abwärts. Das eigentlich als Softwarehersteller bekannte Unternehmen investiert seit einigen Jahren stark in Kryptowährungen, doch der Bitcoin-Kurs sackte am Montag um 6,5 Prozent ab und rutschte dabei deutlich unter die 85.000-Dollar-Marke.

    Hohe Verluste von bis zu 6,1 Prozent gab es außerdem bei den Biotech-Unternehmen Moderna und Biontech , die während der Corona-Pandemie gemeinsam für ihre Impfstoffe bekannt geworden waren. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA in einem internen Schreiben neue Beschränkungen für die Zulassung von Impfstoffen angekündigt habe.

    Ein positiver Lichtblick waren die Anteilsscheine von Barrick Mining , die ihren vom steigenden Goldpreis getriebenen Höhenflug der vergangenen Monate fortsetzten und mittlerweile auf ihrem höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren stehen. Das Bergbau-Unternehmen prüft einen Börsengang seiner Goldaktivitäten in Nordamerika./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,35 % und einem Kurs von 134,8 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,40 Mrd..

    BioNTech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 76,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,13USD. Von den letzten 8 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +34,90 %/+77,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schwacher Dezember-Auftakt - Augen auf Bitcoin Der Start in den Dezember ist am Montag an den US-Börsen schwach ausgefallen. Nach der jüngsten Erholungsrally gingen Anleger in einem Umfeld global wieder sinkender Risikobereitschaft in die Defensive. Sorgen vor einer Leitzinserhöhung in Japan …