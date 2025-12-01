Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten, dass Infineon in zukünftigen Rechenzentren unverzichtbar sein wird, und Anleger sind optimistisch bezüglich der E-Autoprämie und der Positionierung in Zukunftsmärkten. Trotz einer fünfjährigen Seitwärtsbewegung wird ein starkes Wachstum für 2026 prognostiziert.