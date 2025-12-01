Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 1
Performance 1M: +5,92 %
Performance 1M: +5,92 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 2
Performance 1M: +6,15 %
Performance 1M: +6,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten, dass Infineon in zukünftigen Rechenzentren unverzichtbar sein wird, und Anleger sind optimistisch bezüglich der E-Autoprämie und der Positionierung in Zukunftsmärkten. Trotz einer fünfjährigen Seitwärtsbewegung wird ein starkes Wachstum für 2026 prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 4
Performance 1M: -6,81 %
Performance 1M: -6,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Das Anleger-Sentiment zu MTU Aero Engines im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz solider Geschäftszahlen und Wachstumsperspektiven zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine stagnierende Rendite von +-0. Anleger sind verwirrt über den negativen Kursverlauf, erwarten jedoch eine mögliche Jahresendrally und gute Q4-Zahlen. Einige planen, bei einem Rückgang auf 300€ nachzukaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -5,17 %
Performance 1M: -5,17 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,15%
|PUT: 48,85%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,30 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte