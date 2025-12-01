Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 1
Performance 1M: +5,92 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 2
Performance 1M: +6,15 %
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten, dass Infineon in zukünftigen Rechenzentren unverzichtbar sein wird, und Anleger sind optimistisch bezüglich der E-Autoprämie und der Positionierung in Zukunftsmärkten. Trotz einer fünfjährigen Seitwärtsbewegung wird ein starkes Wachstum für 2026 prognostiziert.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 3
Performance 1M: +7,56 %
argenx
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 4
Performance 1M: +9,85 %
Performance 1M: +9,85 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 5
Performance 1M: -1,33 %
