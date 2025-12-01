    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOld Dominion Freight Line AktievorwärtsNachrichten zu Old Dominion Freight Line

    Starke Performance Old Dominion Freight Line Aktie legt zu - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Old Dominion Freight Line Aktie bisher um +4,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Old Dominion Freight Line Aktie.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

    Old Dominion Freight Line Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Old Dominion Freight Line Aktie. Mit einer Performance von +4,91 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei Old Dominion Freight Line konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,78 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Old Dominion Freight Line einen Rückgang von -32,33 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

    Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,09 %
    1 Monat -4,23 %
    3 Monate -9,78 %
    1 Jahr -45,18 %

    Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

    Es gibt 209 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,49 Mrd.EUR € wert.

    Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Old Dominion Freight Line

    +4,50 %
    -0,72 %
    -4,78 %
    -9,97 %
    -45,30 %
    -20,20 %
    +35,41 %
    +4.933,03 %
    ISIN:US6795801009WKN:923655



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
