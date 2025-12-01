Wie VinFast Eine Nachhaltige Zukunft Von Grund Auf Aufbaut

PARIS, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Im globalen Rennen um nachhaltige Mobilität haben nur wenige Autohersteller den Wandel so umfassend vollzogen wie VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, der neu definiert, was es bedeutet, eine grüne Marke von Grund auf aufzubauen.

Unterstützt von seiner Muttergesellschaft Vingroup, einem der größten und dynamischsten privaten Unternehmen Südostasiens, errichtet VinFast ein vollständig integriertes industrielles Ökosystem.

Grüner Stahl: Das Fundament Einer Nachhaltigen Industrie

Ein entscheidender Schritt in dieser Vision ist VinMetal, ein neues Hightech-Stahlunternehmen, das kürzlich von Vingroup vorgestellt wurde. Mit einer Anfangskapazität von fünf Millionen Tonnen pro Jahr wird VinMetal kohlenstoffarmen „grünen Stahl" produzieren, um die weltweite EV-Produktion von VinFast zu versorgen.

Auf den ersten Blick mag ein Stahlwerk weit vom Automobilsektor entfernt wirken. Doch für Vingroup stellt es einen entscheidenden Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Nachhaltigkeit dar. Durch die Lokalisierung der Stahlproduktion kann VinFast die Abhängigkeit von volatilen globalen Lieferketten reduzieren und gleichzeitig den CO₂-Ausstoß senken.

„VinMetal ist nicht nur ein Stahlwerk", erklärt Nguyen Viet Quang, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Vingroup sowie CEO von VinMetal. „Es ist eine strategische Vorbereitung auf eine moderne, grüne und nachhaltige Infrastrukturzukunft für Vietnam. Durch die Beherrschung grundlegender Industrien stellen wir sicher, dass unsere Nation und unser Volk in Technologie und Innovation führend sein können."

Eine Maßgeschneiderte Strategie Für Europa

Die Expansion von VinFast nach Europa zeigt sowohl die Agilität des Unternehmens als auch sein Engagement, lokale Verbraucher zu verstehen. Nachdem das Unternehmen zunächst ein Direktvertriebsmodell getestet hatte, erkannte es, dass europäische Autokäufer persönliche Beziehungen und lokales Vertrauen schätzen. Ende 2023 wechselte VinFast daher zu einem Händlernetzmodell, damit Kunden Fahrzeuge persönlich erleben und fachkundige Beratung erhalten können.