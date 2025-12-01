BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 369,3EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



