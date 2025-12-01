    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 369,3EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Dan Levy
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 350
    Kursziel alt: 350
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00$, was einem Rückgang von -18,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der …