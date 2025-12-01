BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 369,3EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
