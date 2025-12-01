BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei RWE berücksichtigte sie auch den Amprion-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo Global sowie verbesserte US-Aussichten für erneuerbare Energien an Land./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 43,50EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
