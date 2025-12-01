Amex kann seine Landposition mehr als verdoppeln und kontrolliert nun 500 km² in der Region Abitibi

Amex wird zu einem der größten Grundeigner in der Region Abitibi – besitzt 70 km entlang des Grünsteingürtels Normétal-Burntbush

Montreal, Quebec – 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer ein Asset-Kaufabkommen (das „APA“) unterzeichnet hat, um zwei Projekte zu erwerben, die unmittelbar an das bestehende Landpaket von Amex angrenzen und einzeln als Projekt Abbotsford und Projekt Hepburn bezeichnet werden (die „Transaktion“). Abgesehen von diesen Erwerben hat das Unternehmen durch das Abstecken von Claims auch die Fortsetzung dieser Grünsteingürtel erworben und kontrolliert nun etwa 70 km der Streichlänge des produktiven Grünsteingürtels Abitibi (siehe Abbildung 1). Zusammen mit den bestehenden Landbesitzen bei Perron und Perron West wird das Unternehmen seine Präsenz von 19.972 ha (199,72 km²) auf 50.108 ha (501,08 km²) erweitern.

Amex hat seine Konzessionsgebiete entlang des Grünsteingürtels Normétal-Burntbush, in dem sich die 2,3 Millionen Unzen schwere Ressource von Perron befindet (siehe Pressemitteilung vom 21. Mai 2025), in Richtung Nordwesten erweitert.

Die Details des Erwerbs und des Absteckens der Claims lauten wie folgt:

- Das Projekt Abbotsford umfasst 242 Claims mit einer Fläche von insgesamt 6.253,47 ha.

- Das Projekt Hepburn umfasst 82 Claims mit einer Fläche von insgesamt b2.139,45 ha.

- 890 Claims wurden mittels Absteckens für die Fortsetzung des Projekts Abbotsford mit einer Fläche von insgesamt 18.753,17 ha erworben.

- 141 Claims wurden mittels Absteckens für die Fortsetzung des Projekts Hepburn mit einer Fläche von insgesamt 2.990,16 ha erworben.

Victor Cantore, President und CEO von Amex Exploration, sagte: „Anhand unserer umfassenden Exploration des Konzessionsgebiets Perron halten wir den Grünsteingürtel Normétal-Burntbush, der im Nordwesten an die Deformationszone Casa Berardi angrenzt, für äußerst vielversprechend für zukünftige Gold- und VMS-Entdeckungen. Mit diesen Erwerben haben wir ein wirklich regionales Landpaket geschaffen, das von einem einzigen Unternehmen kontrolliert wird, was in der Region Abitibi selten vorkommt. Der Grünsteingürtel Normétal-Burntbush ist in puncto Gold nach wie vor unzureichend erkundet, verfügt jedoch über mehrere historische Vorkommen, die niemals Gegenstand umfassender Folgearbeiten waren. Es ist auch aufregend, nun Land zu besitzen, das an den Bruch Casa Berardi angrenzt, der ebenfalls beträchtliche ertragreiche Strukturen enthält, die weitere Arbeiten rechtfertigen.“

Das Landpaket von Amex grenzt nun an die Konzessionsgebiete Abitibi von Agnico Eagle entlang des Bruchs Casa Berardi in Ontario. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, weist das Projekt von Agnico mehrere Goldvorkommen entlang eines von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Streichens auf, deren potenzielle Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung der neuen Claims von Amex verlaufen würde. Das Unternehmen freut sich darauf, ein erstes Explorationsprogramm für dieses unzureichend erkundete Gebiet zu konzipieren.

Abgesehen von der Fortsetzung des Grünsteingürtels Normétal-Burntbush hat das Unternehmen auch das Projekt Hepburn erworben und weiter westlich Claims abgesteckt. Das Projekt Hepburn umfasst mafisches bis intermediäres metavulkanisches Gestein, das zahlreiche Gold- und Kupfervorkommen enthält, die weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen (siehe Abbildung 1).

Amex geht davon aus, dass alle zukünftigen Entdeckungen auf dem neuen Landpaket Synergien mit der geplanten Mineninfrastruktur des Projekts Perron in Quebec haben würden (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung zur aktualisierten PEA vom 4. September 2025).

Abbildung 1: Geologische Karte des Grünsteingürtels Normétal-Burntbush, der an die Deformationszone Casa Berardi angrenzt, mit den Projekten Perron und Perron West sowie dem kürzlich erworbenen und abgesteckten Gebiet von Amex.

Details der Transaktion

Das Unternehmen hat als Käufer mit einem unabhängigen Verkäufer ein Kaufabkommen (APA) hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Abbotsford und des Projekts Hepburn (zusammen die „Konzessionsgebiete“) unterzeichnet. Gemäß dem APA wird das Unternehmen

(i) an den Verkäufer eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 150.000 $ leisten;

(ii) an den Verkäufer insgesamt 600.000 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) des Unternehmens ausgeben, vorbehaltlich bestimmter vertraglicher Wiederverkaufsbeschränkungen, die eine gestaffelte Freigabe der Aktien aus der Treuhand über einen Zeitraum von 36 Monaten vorsehen;

(iii) dem Verkäufer eine vorrangige Brutto-Royalty (GRR) in Höhe von 0,5 % für das Projekt Abbotsford und das Projekt Hepburn gemäß den Bedingungen eines entsprechenden GRR-Abkommens gewähren, das zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer beim Abschluss unterzeichnet wird;

(iv) an den Verkäufer die folgenden zusätzlichen Meilensteinzahlungen leisten:

(a) weitere 1.000.000 $ in bar, sobald das Unternehmen eine Mineralressource und/oder Mineralreserve (jedweder Kategorie oder Kombination von Kategorien) in Bezug auf die Konzessionsgebiete mit mindestens 1 Million Unzen Gold und/oder Goldäquivalent bekannt gibt;

(b) weitere 500.000 $ in bar, sobald das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, eine vorläufige Machbarkeitsstudie oder eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Konzessionsgebiete veröffentlicht, wie diese Begriffe in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert sind.

Die Konzessionsgebiete unterliegen zurzeit einer bestehenden NSR-Royalty in Höhe von 1,5 % zugunsten von Gravel Ridge Resources Ltd. und 1544230 Ontario Inc., die beim Abschluss von Amex übernommen wird. Dementsprechend unterliegen die Konzessionsgebiete nach dem Abschluss der Transaktion einer NSR-Royalty in Höhe von insgesamt 1,5 % und einer zusätzlichen GRR in Höhe von 0,5 %.

Die Transaktion unterliegt weiterhin einer Reihe von Abschlussbedingungen und Verpflichtungen nach dem Abschluss, einschließlich der Unterzeichnung des GRR-Abkommens und bestimmter Urkunden und Übertragungsdokumente, einer Genehmigung der TSX Venture Exchange sowie der üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art.

Qualifizierte Sachverständige und Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo. (OGQ 2170 und PGO 3708) für die Konzessionsgebiete in Ontario und von Jérôme Augustin P.Geo. Ph.D., (OGQ 2134) für das Projekt Perron in Quebec (zusammen die „qualifizierten Sachverständigen“) geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten potenziellen Gehalte der Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Die qualifizierten Sachverständigen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen zu den Konzessionsgebieten zu überprüfen und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass weitere Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden. Das Unternehmen hat keine der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten von Dritten unabhängig überprüft und kann deren Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantieren. Investoren sollten daher bei der Verwendung dieser Informationen Vorsicht walten lassen. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt Perron besteht aus 183 zusammenhängenden Claims mit einer Fläche von 65,75 km2. Das Projekt beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

Zusammen mit dem angrenzenden und benachbarten Projekt Perron West in Ontario, das 35 Claims (33 Multi-Cell- und 2 Single-Cell-Claims) mit einer Fläche von 134,55 km² umfasst, erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 200,30 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 30 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Amex Exploration Inc.

Montreal, Quebec H2Y 2P5

Telefon: (514) 866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsprogramme, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsprogramme fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Fortsetzung der Exploration, die Pläne des Unternehmens für weitere Bohrungen und Explorationen, die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen für den Abschluss der Transaktion zu erhalten, sowie potenzielle Mineralisierungen oder potenzielle Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „werden“, „sollten“, „fortsetzen“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „verdienen“, „haben“, „planen“ oder „prognostizieren“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen Variationen dieser Begriffe oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass sich die historischen Schätzungen als ungenau erweisen; zusätzliche Bohrungen und Explorationen könnten zu der Feststellung führen, dass es keinen potenziell rentablen Abbauplan für das Grundstück gibt; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch den Vorstand, die Aktionäre oder die Aufsichtsbehörden, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Ausrüstung, Änderungen von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen, unvorhergesehene Wetterveränderungen, Eigentumsstreitigkeiten und -ansprüche, Umweltrisiken sowie die in der jährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens genannten Risiken. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen, weshalb sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

