    Britische Pharma-Exporte in die USA künftig zollfrei

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbritannien hat Null-Prozent-Zoll für Pharmaexporte.
    • NHS erhält mehr Geld für US-Medikamente im Deal.
    • EU-Pharmaimporte unterliegen 15 Prozent Zollsatz.
    Britische Pharma-Exporte in die USA künftig zollfrei
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Anders als die Länder der Europäischen Union um Deutschland haben Großbritannien und Nordirland einen Null-Prozent-Zollsatz für Pharmaexperte in die USA ausgehandelt. Das berichtete am Abend die Nachrichtenagentur PA mit Verweis auf die Regierung. Im Gegenzug soll der nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs (NHS - National Health Service) mehr Geld für US-Medikamente ausgeben können.

    Pharmaprodukte gehören zu den wichtigsten Exportgütern der Briten in die USA. Laut der BBC sind die Vereinigten Staaten der größte Markt für die britischen Pharmakonzerne GSK und Astrazeneca . Beide investieren Milliardenbeträge in den USA.

    Erste Einigung im Zollstreit im Frühjahr

    Der US-Deal mit dem Vereinigten Königreich soll drei Jahre lang gültig sein. Für EU-Pharmaimporte in die USA gelten 15 Prozent Zoll. US-Präsident Donald Trump hatte im September mit noch höheren Zöllen bis zu 100 Prozent gedroht, davon war er aber wieder abgerückt.

    Im Frühjahr hatten sich Großbritannien und die Vereinigten Staaten auf einen grundsätzlichen Zolldeal geeinigt. Für die meisten britischen Produkte werden 10 Prozent bei der Einfuhr in die USA fällig. Zudem fallen für die ersten 100.000 Fahrzeuge aus dem Königreich pro Jahr ebenfalls 10 Prozent an - jedes weitere wird mit einem Satz von 25 Prozent verzollt./mj/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 157,4 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 17:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 244,48 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2388. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 184,00GBP was eine Bandbreite von -33,27 %/+16,94 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
