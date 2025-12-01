Neue Förderung setzt auf Leasing / BDL: Gebrauchtwagen-Förderung nicht aus den Augen verlieren

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Berlin (ots) - Bei der Förderung der Elektromobilität für private Haushalte
    setzt die Koalition künftig ausdrücklich auf Leasing. "Die geplante Förderung
    soll explizit sowohl den Kauf als auch das Leasing von Neufahrzeugen umfassen.
    Das ist ein zentraler Hebel, um den Umstieg auf Elektromobilität in breiten
    Bevölkerungsgruppen voranzubringen", begrüßt Dr. Claudia Conen,
    Hauptgeschäftsführerin des BDL, den Koalitionsbeschluss. Bereits heute werden
    über 60 Prozent der neuzugelassenen Autos über Leasing finanziert. "Die
    Förderung von E-Fahrzeugen durch Leasing ermöglicht Mobilität auch für
    einkommensschwächere Haushalte und stärkt die Teilhabe an Umweltzielen.
    Zusätzlich reduziert Leasing vermeintliche Technologierisiken."

    Das geplante Programm richtet sich an Haushalte mit einem zu versteuernden
    Einkommen bis 80.000 Euro. Die Zuschüsse sollen sowohl für den Neukauf als auch
    für das Leasing von Elektrofahrzeugen gelten. Niedrigere Einkommen erhalten
    höhere Fördersätze, für Familien mit Kindern sind zusätzliche Beträge
    vorgesehen. Ab 2026 soll die Unterstützung auf junge Gebrauchtwagen ausgeweitet
    werden.

    Im Unternehmensbereich sieht der BDL dagegen weiterhin Nachholbedarf. Beim
    Investitionsbooster für Unternehmensflotten wurde Leasing nicht einbezogen. "Das
    bremst Investitionen und erschwert Modernisierungsvorhaben, besonders im
    Mittelstand", kritisiert Dr. Conen.

    Staatliche Prüfpflicht statt Bürokratie-Verlagerung

    Kritisch blickt der BDL auf die geplante Umsetzung der sozialen Staffelung. "Die
    Prüfung der Einkommensgrenzen darf nicht auf Leasing-Gesellschaften übertragen
    werden, dies führt zu enormen Bürokratie- und Verwaltungsaufkommen der
    mittelständisch geprägten Leasing-Branche. Eine solche Verlagerung würde
    Verfahren verlangsamen und zu Haftungsrisiken führen", warnt die
    Hauptgeschäftsführerin. Vielmehr sei es die Aufgabe des Fördergebers, die
    Einkommensverhältnisse der Antragsteller schnell, unbürokratisch und
    rechtssicher zu prüfen. Der BDL setzt sich daher für ein staatliches, digital
    organisiertes Prüfverfahren ein.

    Gebrauchtwagen-Leasing: Der Schlüssel zur breiten Masse

    "Für ein Gelingen der Mobilitätswende ist die von Bundesumweltminister Schneider
    geplante Ausweitung auf junge Gebrauchtwagen im kommenden Jahr ein wichtiger
    Schritt", ergänzt die Hauptgeschäftsführerin. Rückläufer aus dem Leasing sind
    technisch modern und deutlich günstiger als Neuwagen. Sie eröffnen
    preissensiblen Haushalten einen realistischen Einstieg in die Elektromobilität.
    "Damit die Förderung ihre volle Wirkung entfalten kann, sollten auch hier
    Leasing-Modelle für junge Gebrauchtwagen ausdrücklich einbezogen werden."

    Ladeinfrastruktur ausweiten und Ladestrompreise transparent gestalten

    Weiterhin bleibt eine verlässliche, lückenlose Ladeinfrastruktur unverzichtbar
    für eine erfolgreiche Antriebswende. Gleichzeitig entwickeln sich die Preise an
    vielen öffentlichen Ladesäulen nicht im Gleichlauf mit den sinkenden
    Marktpreisen für Strom. Diese Preisstarrheit belastet die Akzeptanz. Der BDL
    fordert deshalb eine stärkere wettbewerbliche Kontrolle der Preisbildung und
    mehr Transparenz nach dem Vorbild des Kraftstoffmarkts. Dr. Conen: "Überhöhte
    Margen an der Ladesäule konterkarieren jede Prämie und schrecken Verbraucher
    ab."

