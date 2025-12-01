Neue Förderung setzt auf Leasing / BDL: Gebrauchtwagen-Förderung nicht aus den Augen verlieren

Berlin (ots) - Bei der Förderung der Elektromobilität für private Haushalte

setzt die Koalition künftig ausdrücklich auf Leasing. "Die geplante Förderung

soll explizit sowohl den Kauf als auch das Leasing von Neufahrzeugen umfassen.

Das ist ein zentraler Hebel, um den Umstieg auf Elektromobilität in breiten

Bevölkerungsgruppen voranzubringen", begrüßt Dr. Claudia Conen,

Hauptgeschäftsführerin des BDL, den Koalitionsbeschluss. Bereits heute werden

über 60 Prozent der neuzugelassenen Autos über Leasing finanziert. "Die

Förderung von E-Fahrzeugen durch Leasing ermöglicht Mobilität auch für

einkommensschwächere Haushalte und stärkt die Teilhabe an Umweltzielen.

Zusätzlich reduziert Leasing vermeintliche Technologierisiken."



Das geplante Programm richtet sich an Haushalte mit einem zu versteuernden

Einkommen bis 80.000 Euro. Die Zuschüsse sollen sowohl für den Neukauf als auch

für das Leasing von Elektrofahrzeugen gelten. Niedrigere Einkommen erhalten

höhere Fördersätze, für Familien mit Kindern sind zusätzliche Beträge

vorgesehen. Ab 2026 soll die Unterstützung auf junge Gebrauchtwagen ausgeweitet

werden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE! Short 246,75€ 1,64 × 13,71 Zum Produkt Long 213,17€ 1,78 × 13,31 Zum Produkt