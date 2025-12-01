Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.236,76USD pro Feinunze und notiert damit +0,03 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,64 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,99USD und verzeichnet ein Plus von +0,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,16USD und verzeichnet ein Plus von +1,23 %.