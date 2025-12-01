RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,65 %/+2,94 % bedeutet.