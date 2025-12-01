'Wiwo'/Werbeflaute
RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland
- RTL Group plant Stellenabbau von 800 bis 1.000.
- Sozialplan mit Betriebsrat ausgehandelt, Infos folgen.
- Umsatzprognosen für 2025 wurden vorsichtiger gesenkt.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group plant laut einem Bericht in einem schwierigen Werbemarkt einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. Der MDax-Konzern wolle hierzulande zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen; betroffen sei die gesamte hiesige Sendergruppe, schrieb die "Wirtschaftswoche" am Montag. Ein Sozialplan sei mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden. Laut Unternehmensangaben beschäftigt RTL Deutschland rund 7.500 Mitarbeiter. Eine Sprecherin wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.
Erst Mitte November war das Management der RTL Group vorsichtiger für 2025 geworden: Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (Ebita) wurden gesenkt. So hatte das Unternehmen auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen./mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,65 %/+2,94 % bedeutet.
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
aus dem heutigen Finanzbericht:
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.
H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland
- Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert
- Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030
- Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren
- Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie
- H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen
- TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt