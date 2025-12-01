    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesverkehrsminister erteilt Baufreigaben für baureife Straßenprojekte

    Für Sie zusammengefasst
    • Baufreigaben für Bundesstraßen und Autobahnen erteilt.
    • 3 Milliarden Euro für Neubau von Straßen bereitgestellt.
    • Projekte drohten wegen Finanzlöchern zu verzögern.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erteilt am Dienstag Baufreigaben für viele Neu- und Ausbauprojekte bei Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland. Entsprechende Schreiben übergibt der CDU-Politiker am Vormittag im Bundesverkehrsministerium in Berlin an Vertreterinnen und Vertreter von Ländern sowie der Autobahn GmbH des Bundes. Dabei dürfte es zum Beispiel um Lückenschlüsse bei Autobahnen und den mehrspurigen Ausbau von Autobahnen gehen sowie bei Bundesstraßen um Umgehungsstraßen.

    Die Spitzen der Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten im Oktober entschieden, dass für den Neubau von Straßen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitstehen. Zuvor hatte es Aufregung gegeben, nachdem das Verkehrsministerium von Milliarden-Finanzlöchern für Neu- und Ausbauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen gesprochen hatte. Es stünden deswegen Projekte auf der Kippe und es drohten Verzögerungen von Projekten./hoe/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesverkehrsminister erteilt Baufreigaben für baureife Straßenprojekte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erteilt am Dienstag Baufreigaben für viele Neu- und Ausbauprojekte bei Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland. Entsprechende Schreiben übergibt der CDU-Politiker am Vormittag im Bundesverkehrsministerium …