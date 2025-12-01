Kursverluste

Deutsche Anleihen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag merklich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,45 Prozent auf 128,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,75 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen deutlich zu.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt keine weiteren Leitzinssenkungen in Aussicht gestellt. "Was die EZB betrifft, so sträubt sich der Markt hartnäckig, die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung in den kommenden Monaten in Betracht zu ziehen", schreiben die Experten der Commerzbank. Auch die zuletzt günstigen Inflationsberichten aus den Mitgliedsländern hätten daran nichts geändert. Es sei nun wahrscheinlicher geworden, dass die Inflationsrate in der gesamten Eurozone im November nicht gestiegen sei. Die Verbraucherpreisdaten werden am Dienstag veröffentlicht.
Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Industriedaten bewegten den Markt kaum. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM trübte sich im November erneut ein. Er signalisiert weiterhin eine Abschwächung in dem Sektor. /jsl/mis
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
