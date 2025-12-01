Coface-Analyse
Nickel bleibt trotz Preisflaute ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende
Mainz (ots) - Die Preise für Nickel sind am 21. November auf 14.280 US-Dollar
pro Tonne gefallen - ein Rückgang von 9,5 Prozent im Jahresvergleich. Damit
erreichte der Nickelpreis den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 und
entwickelte sich schwächer als andere Basismetalle wie Kupfer und Aluminium.
Ungeachtet dessen bleibt Nickel als Schlüsselmaterial für Batterien und
Elektromobilität ein zentraler Rohstoff für die Energiewende.
"Für das erste Quartal 2026 erwarten wir, dass die Nickelpreise nahe ihrem
aktuellen Tief bei rund 14.000 US-Dollar pro Tonne bleiben", erklärt Simon
Lacoume, Branchenanalyst beim internationalen Kreditversicherer Coface.
Anhaltender Angebotsüberschuss getrieben von Indonesien
Der Preisdruck resultiert vor allem aus einem globalen Überangebot, das durch
hohe Produktionsmengen verstärkt wird - insbesondere Ferronickel in Indonesien
sowie Nickel-Sulfat und Anodenmaterialien (für Batterien) in China. Indonesien
spielt dabei eine Schlüsselrolle: 2025 entfallen über 60 Prozent der weltweiten
Bergbauproduktion und 42 Prozent der Raffination auf den Staat in Südostasien.
Seit dem Exportverbot für unverarbeitetes Erz im Jahr 2020 verfolgt die
Regierung das Ziel, die Wertschöpfung im Inland zu steigern. Dies hat
internationale Investoren veranlasst, lokale Produktionsanlagen zu errichten.
Die Zahl der Schmelzen stieg dadurch von zwei im Jahr 2014 auf 30 im Jahr 2025 -
ein massiver Kapazitätsausbau, der zu einem globalen Überangebot führte.
Um diese exzessive Expansion einzudämmen, hat die Regierung am 10. November eine
Regelung eingeführt, die neue Investitionen über industrielle Geschäftslizenzen
einschränkt. Zudem plant das Energieministerium, die Förderquoten für Nickelerz
im kommenden Jahr unter das für 2025 genehmigte Volumen von 319 Mio. Tonnen zu
senken. Die unmittelbare Auswirkung auf das Angebot bleibt jedoch begrenzt, und
die Marktreaktion fällt bislang verhalten aus.
China: Schwankende Nachfrage zwischen Baukrise und E-Auto-Boom
Die Nachfrage nach Edelstahl, dem primären Einsatzbereich von Nickel, bleibt
insbesondere in Asien verhalten. Für 2025 prognostiziert Coface ein
verlangsamtes Wachstum der Edelstahlproduktion von 3 bis 4 Prozent gegenüber dem
Vorjahr auf 65 Mio. Tonnen - nach einem Anstieg von 7 Prozent im Jahr 2024.
Chinas zentrale Rolle bei der globalen Nickelraffination (25 Prozent der
weltweiten Raffination) und beim Verbrauch (60 Prozent der Erzimporte und 25
Prozent des raffinierten Nickels) verstärkt die Preisvolatilität. Das Land will
seine Produktionskapazitäten begrenzen, während wichtige Abnehmerbranchen wie
die Bauwirtschaft weiter unter Druck stehen. Auch die voraussichtliche
Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums auf 4,2 Prozent im Jahr 2026
dürfte die Nachfrage dämpfen.
Langfristig jedoch dürften die Technologien der Energiewende, etwa
Elektrofahrzeuge oder Netz- und Speicherlösungen, die Schwäche im chinesischen
Bau- und Immobiliensektor teilweise ausgleichen. "Nickel spielt eine
Schlüsselrolle in der Batteriefertigung für Elektroautos, da es eine
kostengünstige Alternative zu kobaltbasierter Technologie bietet. Nickelreiche
Batterien machen Elektrofahrzeuge erschwinglicher, reduzieren das Gewicht und
erhöhen die Reichweite - ein wichtiger Treiber für die Massenverbreitung", sagt
Simon Lacoume. Coface erwartet, dass der chinesische Markt für Elektroautos
mittelfristig dynamisch bleibt: Im September erreichte die Volksrepublik mit 1,8
Millionen Einheiten das höchste Produktionsvolumen von Elektrofahrzeugen,
während der Anteil an den Gesamtverkäufen in China 2025 voraussichtlich nahe 50
Prozent liegen wird. Diese Dynamik wird die Schwäche traditioneller Sektoren
nicht vollständig ausgleichen, aber sie stützt die Nachfrage mittelfristig.
