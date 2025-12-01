    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoface AktievorwärtsNachrichten zu Coface

    Coface-Analyse

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nickel bleibt trotz Preisflaute ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende

    Mainz (ots) - Die Preise für Nickel sind am 21. November auf 14.280 US-Dollar
    pro Tonne gefallen - ein Rückgang von 9,5 Prozent im Jahresvergleich. Damit
    erreichte der Nickelpreis den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 und
    entwickelte sich schwächer als andere Basismetalle wie Kupfer und Aluminium.
    Ungeachtet dessen bleibt Nickel als Schlüsselmaterial für Batterien und
    Elektromobilität ein zentraler Rohstoff für die Energiewende.

    "Für das erste Quartal 2026 erwarten wir, dass die Nickelpreise nahe ihrem
    aktuellen Tief bei rund 14.000 US-Dollar pro Tonne bleiben", erklärt Simon
    Lacoume, Branchenanalyst beim internationalen Kreditversicherer Coface.

    Anhaltender Angebotsüberschuss getrieben von Indonesien

    Der Preisdruck resultiert vor allem aus einem globalen Überangebot, das durch
    hohe Produktionsmengen verstärkt wird - insbesondere Ferronickel in Indonesien
    sowie Nickel-Sulfat und Anodenmaterialien (für Batterien) in China. Indonesien
    spielt dabei eine Schlüsselrolle: 2025 entfallen über 60 Prozent der weltweiten
    Bergbauproduktion und 42 Prozent der Raffination auf den Staat in Südostasien.
    Seit dem Exportverbot für unverarbeitetes Erz im Jahr 2020 verfolgt die
    Regierung das Ziel, die Wertschöpfung im Inland zu steigern. Dies hat
    internationale Investoren veranlasst, lokale Produktionsanlagen zu errichten.
    Die Zahl der Schmelzen stieg dadurch von zwei im Jahr 2014 auf 30 im Jahr 2025 -
    ein massiver Kapazitätsausbau, der zu einem globalen Überangebot führte.

    Um diese exzessive Expansion einzudämmen, hat die Regierung am 10. November eine
    Regelung eingeführt, die neue Investitionen über industrielle Geschäftslizenzen
    einschränkt. Zudem plant das Energieministerium, die Förderquoten für Nickelerz
    im kommenden Jahr unter das für 2025 genehmigte Volumen von 319 Mio. Tonnen zu
    senken. Die unmittelbare Auswirkung auf das Angebot bleibt jedoch begrenzt, und
    die Marktreaktion fällt bislang verhalten aus.

    China: Schwankende Nachfrage zwischen Baukrise und E-Auto-Boom

    Die Nachfrage nach Edelstahl, dem primären Einsatzbereich von Nickel, bleibt
    insbesondere in Asien verhalten. Für 2025 prognostiziert Coface ein
    verlangsamtes Wachstum der Edelstahlproduktion von 3 bis 4 Prozent gegenüber dem
    Vorjahr auf 65 Mio. Tonnen - nach einem Anstieg von 7 Prozent im Jahr 2024.
    Chinas zentrale Rolle bei der globalen Nickelraffination (25 Prozent der
    weltweiten Raffination) und beim Verbrauch (60 Prozent der Erzimporte und 25
    Prozent des raffinierten Nickels) verstärkt die Preisvolatilität. Das Land will
    seine Produktionskapazitäten begrenzen, während wichtige Abnehmerbranchen wie
    die Bauwirtschaft weiter unter Druck stehen. Auch die voraussichtliche
    Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums auf 4,2 Prozent im Jahr 2026
    dürfte die Nachfrage dämpfen.

    Langfristig jedoch dürften die Technologien der Energiewende, etwa
    Elektrofahrzeuge oder Netz- und Speicherlösungen, die Schwäche im chinesischen
    Bau- und Immobiliensektor teilweise ausgleichen. "Nickel spielt eine
    Schlüsselrolle in der Batteriefertigung für Elektroautos, da es eine
    kostengünstige Alternative zu kobaltbasierter Technologie bietet. Nickelreiche
    Batterien machen Elektrofahrzeuge erschwinglicher, reduzieren das Gewicht und
    erhöhen die Reichweite - ein wichtiger Treiber für die Massenverbreitung", sagt
    Simon Lacoume. Coface erwartet, dass der chinesische Markt für Elektroautos
    mittelfristig dynamisch bleibt: Im September erreichte die Volksrepublik mit 1,8
    Millionen Einheiten das höchste Produktionsvolumen von Elektrofahrzeugen,
    während der Anteil an den Gesamtverkäufen in China 2025 voraussichtlich nahe 50
    Prozent liegen wird. Diese Dynamik wird die Schwäche traditioneller Sektoren
    nicht vollständig ausgleichen, aber sie stützt die Nachfrage mittelfristig.

    Mehr Informationen und Grafiken: http://www.coface.de

    Pressekontakt:

    Coface, Niederlassung in Deutschland
    Sebastian Knierim - Pressesprecher -
    Tel. 06131/323-335
    mailto:sebastian.knierim@coface.com
    http://www.coface.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6170117
    OTS: Coface Deutschland




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Coface-Analyse Nickel bleibt trotz Preisflaute ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende Die Preise für Nickel sind am 21. November auf 14.280 US-Dollar pro Tonne gefallen - ein Rückgang von 9,5 Prozent im Jahresvergleich. Damit erreichte der Nickelpreis den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 und entwickelte sich schwächer als andere …