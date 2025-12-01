DAX rutscht ab, Wall Street hält sich: So laufen die Top- und Flopwerte

Der Börsen-Tag
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. Besonders deutlich fallen die Verluste an den deutschen Börsen aus. Der DAX gibt aktuell um 0,92 Prozent nach und steht bei 23.619,30 Punkten. Noch schwächer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er verliert 1,31 Prozent auf 29.539,24 Punkte und ist damit der heutige Schlusslicht unter den betrachteten Indizes. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, notiert 0,99 Prozent tiefer bei 16.493,20 Punkten. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und fällt um 0,97 Prozent auf 3.558,19 Punkte. Im Vergleich dazu halten sich die US-Börsen besser. Der Dow Jones verliert moderat 0,42 Prozent und steht bei 47.512,48 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verzeichnet mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 6.834,78 Punkte nur leichte Abschläge. Damit zeigt sich: Während die deutschen Leitindizes heute durchweg deutlicher unter Druck stehen, fallen die Kursverluste an den US-Märkten bislang spürbar geringer aus.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Mercedes-Benz Group mit einem Anstieg von 1.79%. Volkswagen (VW) Vz folgt mit 1.57%, während BMW mit 1.45% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy fällt um 2.47%, Infineon Technologies um 2.57% und Deutsche Börse hat mit einem Rückgang von 2.69% die schlechteste Performance.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Anstieg von 4.26% hervor. Deutsche Lufthansa und Lanxess zeigen ebenfalls positive Werte mit 0.97% und 0.86%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind stark negativ, angeführt von ThyssenKrupp mit einem Rückgang von 4.36%. Delivery Hero und RENK Group folgen mit jeweils -4.68%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt thyssenkrupp nucera mit einem Anstieg von 4.19%. SILTRONIC AG und PVA TePla zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.20% und 1.81%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, wobei Kontron um 3.98% fällt. Friedrich Vorwerk Group und SMA Solar Technology haben mit -4.48% und -4.91% die schlechtesten Werte.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt SILTRONIC AG eine positive Entwicklung mit 2.20%. SUESS MicroTec und SAP folgen mit 0.76% und 0.22%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind negativ, angeführt von AIXTRON mit -3.54%. Kontron und SMA Solar Technology haben ebenfalls hohe Verluste mit -3.98% und -4.91%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnet Walt Disney einen Anstieg von 1.94%, gefolgt von Nike (B) mit 1.73% und Chevron Corporation mit 1.34%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Merck & Co mit -1.67%. McDonald's und Amgen folgen mit -1.77% und -1.97%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Old Dominion Freight Line mit einem Anstieg von 5.24%. Deckers Outdoor und Synopsys zeigen ebenfalls starke Zuwächse mit 3.73% und 3.66%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind negativ, angeführt von GE Vernova mit -3.18%. Iron Mountain und Robinhood Markets Registered (A) folgen mit -3.21% und -5.64%.
