AIXTRON Aktie mit Kurseinbruch - 01.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,37 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,49 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +8,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +18,46 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,84 % 1 Monat +29,30 % 3 Monate +42,49 % 1 Jahr +31,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die von geringen Handelsumsätzen und Unsicherheiten geprägt ist. Anleger zeigen sich nervös, während die fundamentalen Aspekte, insbesondere die GaN-Technologie, als potenzieller Wachstumsfaktor hervorgehoben werden. Trotz eines schwachen Gesamtmarktes hält sich die Aktie vergleichsweise stabil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Welche Indizes heute besonders unter Druck stehen – und wo es noch Gewinner gibt.

Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.