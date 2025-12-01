    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP/Grünen-Chef

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Werden diesem Rentenpaket nicht zustimmen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne lehnen Rentenpaket ab, fordern Verlässlichkeit.
    • Banaszak kritisiert Mütterrente, fordert Zielgenauigkeit.
    • Koalition hat keine sichere Mehrheit für Abstimmung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer möglichen Abstimmung zum Rentenpaket in dieser Woche wollen die Grünen nach Angaben ihres Parteichefs Felix Banaszak die Zustimmung verweigern. "Wir werden diesem Rentenpaket nicht zustimmen. Wir sind keine Hilfstruppe für schlechtes Regieren", sagte er. Die Menschen erwarteten Verlässlichkeit. "Wir brauchen eine langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent, die Rente muss ein gutes Leben im Alter ermöglichen. Wir sagen Nein zu Altersarmut und geben damit Sicherheit, auch für die heute junge Generation."

    Banaszak: Kapitalmarkt besser nutzen

    Es gebe Elemente, die die Grünen im Grundsatz teilten, sagte Banaszak. Anders als die junge Gruppe in der Union, die sich gegen das Paket stemmt, sei er nicht der Auffassung, dass es ein Fehler sei, das Rentensystem zu stabilisieren. Dennoch stelle sich weiter die Frage der Generationengerechtigkeit.

    Die Milliarden für die Mütterrente seien nicht zielgenau, beklagte Banaszak. Gerade Frauen, die das Geld bräuchten, würde nicht erreicht, weil die Rente auf die Grundsicherung angerechnet werde. Nötig sei eine kluge Nutzung des Kapitalmarkts, um das umlagefinanzierte System zu stabilisieren.

    Koalition hat keine sichere eigene Mehrheit

    Die Koalitionsspitzen von Union und SPD hatten sich darauf verständigt, das Rentengesetz mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus unverändert im Bundestag beschließen zu lassen. Gegen das Paket rebellieren 18 Abgeordnete der Jungen Gruppe der Unionsfraktion. Ohne diese Stimmen hat die Koalition keine eigene sichere Mehrheit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet die Abstimmung am Freitag, wie er am Rande der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin sagte./hrz/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP/Grünen-Chef 'Werden diesem Rentenpaket nicht zustimmen' Bei einer möglichen Abstimmung zum Rentenpaket in dieser Woche wollen die Grünen nach Angaben ihres Parteichefs Felix Banaszak die Zustimmung verweigern. "Wir werden diesem Rentenpaket nicht zustimmen. Wir sind keine Hilfstruppe für schlechtes …