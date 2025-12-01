JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der angekündigte Rücktritt von Vorstandschef Stefan Traeger komme überraschend, da er erst im August 2024 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis Juni 2028 berufen worden sei, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass in der offiziellen Erklärung keine persönlichen Gründe genannt werden, lasse auf unterschiedliche strategische Prioritäten schließen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 19,05EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

