Bitcoin gerät heftig unter Druck - Kurs fällt zeitweise unter 84.000 Dollar

Damit weitere der Bitcoin seine Verluste vom Wochenende aus und erreichte den niedrigsten Stand seit dem 22. November. Am Freitag hatte sich der Kurs noch kräftig erholt und war bis auf 93.000 US-Dollar gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag im Handel kräftig nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp auf zuletzt 84.600 US-Dollar ab. Kurzzeitig war er sogar unter die Marke von 84.000 Dollar gefallen. Im frühen Handel hatte er noch über 90.000 Dollar gekostet. Auch die zweitwichtigste Kryptowährung Ether gab deutlich nach.

Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Der Erholungsversuch in der vergangenen Woche könnte sich nun lediglich an eine Erholung in einem u?bergeordneten Abwärtstrend erweisen, hatte Marktexperte Christoph Geyer bereits am Wochenende gewarnt.

"Die Hoffnungen auf eine mögliche Jahresendrallye scheinen sich mehr und mehr zu zerschlagen", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Die jüngste Abwärtsbewegung ist nicht nur ein erneuter Rückschritt für den Kryptomarkt, sondern auch ein potenzielles Warnsignal für die globalen Kapitalmärkte." Das Vertrauen vieler Anleger sei angekratzt. "Die Kombination aus globaler Risikoaversion, rückläufiger institutioneller Nachfrage und gezielten Gewinnmitnahmen großer Marktteilnehmer trüben die Stimmung."

Händler sehen bei der Marke von 80.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungsmarke für den Bitcoin. Auf diese war er am 21. November gefallen, konnte diese aber halten.

Der Wert aller Bitcoins liegt einer Aufstellung von Coinmarketcap.com derzeit bei knapp 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Billionen Euro). Damit dominiert der Bitcoin den Markt für Kryptowährungen, der auf knapp 2,9 Billionen Dollar taxiert wird.




