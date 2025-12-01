Exploration of Eco-Friendly Molding Technologies and the Advancement of Their Organizational Structure for the European Market as Two Pillars

MILANO, ITALY / ACCESS Newswire / December 1, 2025 / NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO. , LTD., ein japanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Nagano, Japan, unter der Leitung von Präsident Hozumi Yoda, hat seine Geschäftspräsenz auf dem europäischen Markt, insbesondere in Deutschland, das als Drehscheibe für grüne Technologien und Formenbau gilt, proaktiv ausgebaut.

NISSEI hat ein internationales Kooperationsforschungsprojekt mit der RWTH Aachen IKV zu umweltfreundlichen Spritzgießtechnologien ins Leben gerufen. Negri Bossi S.P.A., ein europäisches Konzernunternehmen mit Sitz in Mailand, Italien, hat Thomas Strecker, einen Experten mit umfassender Markterfahrung, an seinem deutschen Standort willkommen geheißen. Diese Maßnahmen ermöglichen es dem deutschen Standort des Konzerns, als starker Absatzmarkt zu fungieren und seine Präsenz in Europa sowohl aus Sicht der Forschung und Entwicklung als auch aus Sicht des Marktes auszubauen.

Deutschland ist ein Zentrum für die Entwicklung von Kunststoffformtechnologien und nimmt eine Vorreiterrolle bei Umweltvorschriften und der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft ein. Es ist einer der weltweit führenden Märkte für Spritzgießtechnologien und beherbergt ein Netzwerk von Unternehmen, die hochentwickelte Spritzgieß- und Automatisierungstechnologien einsetzen. NISSEI betrachtet Deutschland als „Geburtsort für zukünftige Spritzgießtechnologien". Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung nachhaltiger Technologien und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt investiert die Gruppe proaktiv in Forschung, Talentförderung und organisatorische Verbesserungen.

1. Internationale Forschungskooperation mit dem IKV: Offizieller Start der Forschung und Entwicklung für eine Kreislaufwirtschaft

NISSEI PLASTIC hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) der RWTH Aachen ein Forschungsprojekt gestartet, das sich mit dem Umweltkreislauf von Kunststoffen befasst und im November 2025 begann. Vor Beginn der Forschungsarbeiten wurde im Oktober auf der K2025 eine wichtige technische Demonstration vorgestellt, die das Interesse vieler europäischer Interessengruppen weckte.

Ziel dieser gemeinsamen Forschung ist es, effektive Technologien zu etablieren, die sowohl die Dekarbonisierung als auch das Recycling von Ressourcen fördern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung hochpräziser Spritzgießtechniken für recycelte Kunststoffe, der Optimierung des Sandwich-Spritzgießverfahrens, der Erweiterung der Anwendungsbereiche durch die Analyse der physikalischen Eigenschaften von recycelten Materialien und dem Einsatz von KI, um eine Null-Fehler-Produktion zu erzielen und Prozesse zu optimieren. Die im Oktober 2025 im IKV-Forschungslabor installierte „NOVA5e180T" ist eine vollelektrische Spritzgießmaschine, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Mit dieser Maschine werden bereits Bewertungen und Verifizierungen durchgeführt.