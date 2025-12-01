Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort: Auch Ende November 2025 erwarb der Konzern weitere eigene Aktien und stärkt damit seine Kapitalstruktur.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025 insgesamt 10.888 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 28. November 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 624.489 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der zurückgekauften Aktien lagen zwischen 92,73 EUR und 101,10 EUR.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite von Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,12 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.547,79PKT (-1,34 %).
