Kontron Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 01.12.2025

Die Kontron Aktie ist bisher um -4,11 % auf 23,100€ gefallen. Das sind -0,990 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Kontron Verluste von -2,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +4,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,06 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,34 % 1 Monat +6,70 % 3 Monate -2,04 % 1 Jahr +40,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich der Eigentumsverhältnisse bei Kontron, insbesondere um den möglichen Verkauf von Anteilen durch Hannes Niederhauser. Die Kommunikation des Unternehmens wird als unzureichend wahrgenommen, was zu Spekulationen über den Einfluss auf den Aktienkurs führt. Zudem werden technische Aspekte und neue Produkte wie KontronOS thematisiert, die potenziell positive Auswirkungen auf die Bewertung haben könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

