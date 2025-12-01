JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 53,79EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

