SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für Kampfmittelräumung

Hamburg (ots) -



- Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der

Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.

- Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches

Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die

europäische Plattform von SOCOTEC ein.

- Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für

Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.



SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die

Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf

Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die

Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für

Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das

Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der

Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.









SOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen

Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.



Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen

Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen

Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten

und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt

SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente

Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks

hinweg sicherzustellen.



Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in Deutschland



Der deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal)

hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit

einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen.

Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine

zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das

Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung

und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen

Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.



Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und

2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und

privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und

Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement, ergänzt Seite 1 von 3 Seite 2 ►





