SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für Kampfmittelräumung
- Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der
Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.
- Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches
Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die
europäische Plattform von SOCOTEC ein.
- Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für
Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.
SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die
Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf
Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die
Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für
Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das
Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der
Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.
Über SOCOTEC Deutschland
SOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen
Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.
Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen
Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen
Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten
und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt
SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente
Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks
hinweg sicherzustellen.
Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in Deutschland
Der deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal)
hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen.
Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine
zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das
Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung
und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen
Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.
Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und
2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und
privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und
Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement, ergänzt
