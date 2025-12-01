    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für Kampfmittelräumung

    Hamburg (ots) -

    - Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der
    Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.
    - Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches
    Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die
    europäische Plattform von SOCOTEC ein.
    - Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für
    Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.

    SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und
    Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die
    Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf
    Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die
    Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für
    Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das
    Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der
    Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.

    Über SOCOTEC Deutschland

    SOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen
    Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.

    Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen
    Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen
    Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten
    und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt
    SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente
    Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks
    hinweg sicherzustellen.

    Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in Deutschland

    Der deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal)
    hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit
    einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen.
    Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine
    zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das
    Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung
    und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen
    Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.

    Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und
    2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und
    privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und
    Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement, ergänzt
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für Kampfmittelräumung - Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus. - Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches Know-how und eine sich …