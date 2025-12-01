    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Marktgeflüster

    Fed pumpt 75 Milliarden in Banken, das Bitcoin-Ponzi-Schema und Japan-Zinsen!

    Wir haben also bei einigen Banken offenbar massiven Stress, den die Fed mit Milliarden-Summen zu lindern sucht. Dieses Liquiditäts-Problem wird verstärkt durch die Bank of Japan

    Die Fed hat in den letzten Tagen 75 Milliarden Dollar in Banken gepumpt (besser: pumpen müssen!) - trotzdem fällt Bitcoin weiter! Wir haben also bei einigen Banken offenbar massiven Stress, den die Fed mit Milliarden-Summen zu lindern sucht. Dieses Liquiditäts-Problem wird verstärkt durch die Bank of Japan, die mit Erhöhung der Zinsen droht und damit dem Carry-Trade die Grundlage entzieht - die "Tankstelle für billiges Geld" trocknet also aus. Weniger Liquidität aber ist ein Problem für Bitcoin - und speziell für Strategy-Chef Michael Saylor, der mit Bitcoin ein Ponzi-Schema betreibt, das nun zu scheitern droht..

    Hinweise aus Video:

    1. China verschärft Taiwan-Rhetorik – Spannungen mit Japan

    2. Aktienmärkte mit Jahresendrally? Lochner mit Argumenten

     

    Das Video "Fed pumpt 75 Milliarden in Banken, das Bitcoin-Ponzi-Schema und Japan-Zinsen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
