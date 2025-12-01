Fed pumpt 75 Milliarden in Banken, das Bitcoin-Ponzi-Schema und Japan-Zinsen!

Die Fed hat in den letzten Tagen 75 Milliarden Dollar in Banken gepumpt (besser: pumpen müssen!) - trotzdem fällt Bitcoin weiter! Wir haben also bei einigen Banken offenbar massiven Stress, den die Fed mit Milliarden-Summen zu lindern sucht. Dieses Liquiditäts-Problem wird verstärkt durch die Bank of Japan, die mit Erhöhung der Zinsen droht und damit dem Carry-Trade die Grundlage entzieht - die "Tankstelle für billiges Geld" trocknet also aus. Weniger Liquidität aber ist ein Problem für Bitcoin - und speziell für Strategy-Chef Michael Saylor, der mit Bitcoin ein Ponzi-Schema betreibt, das nun zu scheitern droht..

Hinweise aus Video: