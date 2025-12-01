    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Paritätischer Gesamtverband fordert Sonderbesteuerung für Rüstungsgewinne / Hauptgeschäftsführer Rock

    "Befristete Übergewinnsteuer wäre fairer Ausgleich"- Reaktion auf Sipri-Zahlen

    Osnabrück (ots) - Angesichts des anhaltenden Booms bei der Produktion von
    Militärgütern appelliert der Paritätische Gesamtverband an die Bundesregierung,
    eine Sonderbesteuerung für Rüstungsunternehmen auf den Weg zu bringen. "Eine
    befristete Übergewinnsteuer wäre ein klarer, fairer Ausgleich: Sie schafft
    finanzielle Spielräume für soziale Infrastruktur und stärkt den
    gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Rock der
    Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Wer in Krisenzeiten außergewöhnliche Gewinne
    erziele, trage auch eine besondere Verantwortung.

    Mit der Forderung reagiert der Paritätische Gesamtverband auf die soeben vom
    Sipri-Friedensforschungsinstitut vorgelegten Zahlen. Demnach stiegen die Umsätze
    in der Rüstungsbranche auf ein neues Rekordhoch. Der Umsatz deutscher
    Rüstungsfirmen wuchs im internationalen Vergleich sogar überproportional.

    Hauptgeschäftsführer Rock sagte der NOZ weiter: "Rüstungskonzerne profitieren
    aktuell von sicherheitspolitischen Ausnahmebedingungen, während soziale Dienste
    überproportional belastet sind". Das Prinzip einer Sondersteuer zugunsten der
    gesamten Gesellschaft sei erprobt: "Der EU-Energiekrisenbeitrag hat gezeigt,
    dass solche Instrumente funktionieren. Sicherheit bedeutet auch, eine stabile
    soziale Infrastruktur bereitzuhalten".

    Erst vor kurzem hatte die IG Metall Küste eine Übergewinnsteuer für
    Rüstungsunternehmen gefordert. Deren Vorschlag sieht eine 50-prozentige Steuer
    auf jene Gewinne vor, die mehr als 20 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt
    liegen.

