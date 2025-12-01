Börsen Update USA - 01.12. - Dow Jones schwach -0,36 %

Der Dow Jones steht bei 47.539,01 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,75 %, Walt Disney +1,73 %, Nike (B) +1,58 %, Salesforce +1,36 %, Chevron Corporation +1,17 %

Flop-Werte: Amgen -2,24 %, McDonald's -2,18 %, Merck & Co -2,05 %, Goldman Sachs Group -1,56 %, Coca-Cola -1,54 %

Der US Tech 100 steht bei 25.436,45 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Old Dominion Freight Line +4,78 %, Synopsys +4,77 %, DoorDash Registered (A) +3,78 %, Marvell Technology +3,48 %, ASML Holding NV NY +3,19 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,87 %, Shopify -4,33 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,18 %, Broadcom -3,13 %, Biogen -2,50 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 6.842,01 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Deckers Outdoor +4,83 %, Old Dominion Freight Line +4,78 %, Synopsys +4,77 %, Wynn Resorts +4,43 %, DoorDash Registered (A) +3,78 %

Flop-Werte: Coinbase -5,92 %, Moderna -5,21 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,09 %, Insulet -4,04 %, Iron Mountain -3,52 %