Börsen Update
Börsen Update USA - 01.12. - Dow Jones schwach -0,36 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.539,01 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: NVIDIA +1,75 %, Walt Disney +1,73 %, Nike (B) +1,58 %, Salesforce +1,36 %, Chevron Corporation +1,17 %
Flop-Werte: Amgen -2,24 %, McDonald's -2,18 %, Merck & Co -2,05 %, Goldman Sachs Group -1,56 %, Coca-Cola -1,54 %
Der US Tech 100 steht bei 25.436,45 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Old Dominion Freight Line +4,78 %, Synopsys +4,77 %, DoorDash Registered (A) +3,78 %, Marvell Technology +3,48 %, ASML Holding NV NY +3,19 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,87 %, Shopify -4,33 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,18 %, Broadcom -3,13 %, Biogen -2,50 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 6.842,01 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Deckers Outdoor +4,83 %, Old Dominion Freight Line +4,78 %, Synopsys +4,77 %, Wynn Resorts +4,43 %, DoorDash Registered (A) +3,78 %
Flop-Werte: Coinbase -5,92 %, Moderna -5,21 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,09 %, Insulet -4,04 %, Iron Mountain -3,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.