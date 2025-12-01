    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump fordert von Israel Zurückhaltung gegenüber Syrien

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert Israel zu Zurückhaltung gegenüber Syrien auf.
    • USA zufrieden mit Syriens Entwicklung unter al-Scharaa.
    • Dialog zwischen Israel und Syrien soll gefördert werden.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Israel gegenüber Syrien zu Zurückhaltung aufgerufen. Die USA seien sehr zufrieden mit der Entwicklung in Syrien unter der Führung von Präsident Ahmed al-Scharaa, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Deshalb sei es sehr wichtig, dass Israel einen starken und ehrlichen Dialog mit Syrien aufrechterhalte und "nichts geschieht, was Syriens Entwicklung zu einem prosperierenden Staat behindern könnte", schrieb Trump an die Adresse Israels.

    Israel hatte nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad und der Übernahme der Regierung durch al-Scharaa wiederholt Angriffe im Nachbarland geflogen. So griff Israel während Auseinandersetzungen im Süden des Landes zwischen sunnitischen Beduinenverbänden und Drusen mit Luftschlägen zeitweise aufseiten der Drusen ein. Unter anderem wurden das Verteidigungsministerium und das Militärhauptquartier in Damaskus bombardiert.

    Im November hatte Trump al-Scharaa als ersten syrischen Staatschef seit der Unabhängigkeit des arabischen Landes 1946 im Weißen Haus empfangen. "Wir wollen, dass Syrien ein sehr erfolgreiches Land wird. Und ich glaube, dieser Anführer kann das schaffen", sagte Trump damals./tm/DP/nas





    Verfasst von dpa-AFX
