Starke Performance Deckers Outdoor Aktie legt zu - 01.12.2025

Mit einer Performance von +4,83 % konnte die Deckers Outdoor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Deckers Outdoor Corporation ist ein führender Anbieter im Premium-Schuhmarkt, bekannt für ikonische Marken wie UGG und HOKA ONE ONE, die sich durch Komfort und Innovation auszeichnen.

Der heutige Anstieg bei Deckers Outdoor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -25,64 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deckers Outdoor Aktie damit um +2,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -61,52 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Deckers Outdoor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,83 % 1 Monat +8,14 % 3 Monate -25,64 % 1 Jahr -59,01 %

Informationen zur Deckers Outdoor Aktie

Es gibt 146 Mio. Deckers Outdoor Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,61 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Welche Indizes heute besonders unter Druck stehen – und wo es noch Gewinner gibt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deckers Outdoor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deckers Outdoor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deckers Outdoor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.