    Starke Performance Deckers Outdoor Aktie legt zu - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Deckers Outdoor Aktie bisher um +4,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deckers Outdoor Aktie.

    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Deckers Outdoor Corporation ist ein führender Anbieter im Premium-Schuhmarkt, bekannt für ikonische Marken wie UGG und HOKA ONE ONE, die sich durch Komfort und Innovation auszeichnen.

    Deckers Outdoor aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.12.2025

    Mit einer Performance von +4,83 % konnte die Deckers Outdoor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg bei Deckers Outdoor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -25,64 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deckers Outdoor Aktie damit um +2,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -61,52 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Deckers Outdoor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,83 %
    1 Monat +8,14 %
    3 Monate -25,64 %
    1 Jahr -59,01 %

    Informationen zur Deckers Outdoor Aktie

    Es gibt 146 Mio. Deckers Outdoor Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,61 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 01.12. - Dow Jones schwach -0,36 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DAX rutscht ab, Wall Street hält sich: So laufen die Top- und Flopwerte


    Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Welche Indizes heute besonders unter Druck stehen – und wo es noch Gewinner gibt.

    Börsenstart USA - 01.12. - US Tech 100 schwach -0,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Deckers Outdoor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deckers Outdoor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deckers Outdoor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deckers Outdoor

    +4,95 %
    +2,32 %
    +7,67 %
    -25,98 %
    -59,36 %
    +21,41 %
    +110,44 %
    +881,88 %
    +1.589,21 %
    ISIN:US2435371073WKN:894298



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
