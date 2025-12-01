Carrefour, Coopérative U, und RTG International - Offizieller Start der Concordis Trading Einkaufsallianz
Hamburg (ots) - Mit Ablauf der gesetzlichen Prüfungsfrist durch die französische
Wettbewerbsbehörde haben Carrefour, Coopérative U und RTG International ihre
Einkaufsallianz Concordis Trading ins Leben gerufen. Die Allianz nimmt damit für
die Verhandlungen 2026 ihre Tätigkeit auf.
Die konstituierende Vorstandssitzung von Concordis Trading fand heute in Brüssel
statt. Dem Vorstand gehören Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von
Carrefour, Dominique Schelcher, Vorsitzender und CEO von Coopérative U und
Vizepräsident von Concordis Trading, sowie Matthias Bruch, Vorsitzender und CEO
der Globus Holding, Vertreter von RTG International und Präsident von Concordis
Trading, an.
Concordis Trading arbeitet nach einem konsensbasierten Ansatz, wobei wichtige
Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Zur Verhandlung
internationaler Einkaufs- und Servicebedingungen mit den größten europäischen
Herstellern beauftragte Concordis Trading die Eureca Trading und CWT-Partners im
Namen der jeweilig beteiligten Partner, da RTG International zum Start der
Allianz nicht Teil von CWT ist.
Alle Verhandlungen erfolgen auf Basis eines strengen Kodexes, dessen Ziel es
ist, ehrgeizige Geschäftspläne voranzutreiben. Dabei wird stets auf respektvolle
Beziehungen zwischen den Partnern, sowie auf den Schutz der landwirtschaftlichen
Lieferketten geachtet.
Über Carrefour
Mit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländern
ist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler.
Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro.
Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die
alle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändler
für alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zu
hochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000
Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie
https://www.carrefour.com/en , folgen Sie uns auf X ( @news_carrefour
(https://x.com/news_carrefour) ) und auf LinkedIn ( Carrefour
(https://www.linkedin.com/company/carrefour/) ).
Über Coopérative U
Bei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, die
auf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigen
Geschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, U
Express, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000
Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferketten
in 114 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten und
fördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität,
fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Als
unabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankert
sind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle und
hochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigere
Konsumentscheidungen anzubieten.
http://www.magasins-u.com
Über RTG International
Die RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann,
Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock.
Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partner
in einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG International
bietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützung
von Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmens
befindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.
http://www.rtgroup.de
Pressekontakt:
Carrefour
Tel: +33 (0)1 58 47 88 80
E-mail: presse_france@carrefour.com
Coopérative U
Fabien BRUNEL - Responsable relations presse et communication corporate
fabien.brunel@cooperative-u.fr
Tel: +33 (0)6 08 51 90 11
TBWA\Corporate
cooperativeU@tbwa-corporate.com
RTG International
Michael Kutz
michael.kutz@rtgroup.de
Tel: +49 40 325 122 0
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131027/6170202
OTS: RTG Retail Trade Group GmbH
