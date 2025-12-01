    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarrefour AktievorwärtsNachrichten zu Carrefour
    Carrefour, Coopérative U, und RTG International - Offizieller Start der Concordis Trading Einkaufsallianz

    Hamburg (ots) - Mit Ablauf der gesetzlichen Prüfungsfrist durch die französische
    Wettbewerbsbehörde haben Carrefour, Coopérative U und RTG International ihre
    Einkaufsallianz Concordis Trading ins Leben gerufen. Die Allianz nimmt damit für
    die Verhandlungen 2026 ihre Tätigkeit auf.

    Die konstituierende Vorstandssitzung von Concordis Trading fand heute in Brüssel
    statt. Dem Vorstand gehören Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von
    Carrefour, Dominique Schelcher, Vorsitzender und CEO von Coopérative U und
    Vizepräsident von Concordis Trading, sowie Matthias Bruch, Vorsitzender und CEO
    der Globus Holding, Vertreter von RTG International und Präsident von Concordis
    Trading, an.

    Concordis Trading arbeitet nach einem konsensbasierten Ansatz, wobei wichtige
    Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Zur Verhandlung
    internationaler Einkaufs- und Servicebedingungen mit den größten europäischen
    Herstellern beauftragte Concordis Trading die Eureca Trading und CWT-Partners im
    Namen der jeweilig beteiligten Partner, da RTG International zum Start der
    Allianz nicht Teil von CWT ist.

    Alle Verhandlungen erfolgen auf Basis eines strengen Kodexes, dessen Ziel es
    ist, ehrgeizige Geschäftspläne voranzutreiben. Dabei wird stets auf respektvolle
    Beziehungen zwischen den Partnern, sowie auf den Schutz der landwirtschaftlichen
    Lieferketten geachtet.

    Über Carrefour

    Mit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländern
    ist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler.
    Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro.
    Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die
    alle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändler
    für alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zu
    hochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000
    Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie
    https://www.carrefour.com/en , folgen Sie uns auf X ( @news_carrefour
    (https://x.com/news_carrefour) ) und auf LinkedIn ( Carrefour
    (https://www.linkedin.com/company/carrefour/) ).

    Über Coopérative U

    Bei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, die
    auf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigen
    Geschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, U
    Express, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000
    Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferketten
    in 114 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten und
    fördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität,
    fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Als
    unabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankert
    sind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle und
    hochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigere
    Konsumentscheidungen anzubieten.

    http://www.magasins-u.com

    Über RTG International

    Die RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann,
    Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock.
    Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partner
    in einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG International
    bietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützung
    von Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmens
    befindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.

    http://www.rtgroup.de

    Pressekontakt:

    Carrefour
    Tel: +33 (0)1 58 47 88 80
    E-mail: presse_france@carrefour.com

    Coopérative U
    Fabien BRUNEL - Responsable relations presse et communication corporate
    fabien.brunel@cooperative-u.fr
    Tel: +33 (0)6 08 51 90 11
    TBWA\Corporate
    cooperativeU@tbwa-corporate.com

    RTG International
    Michael Kutz
    michael.kutz@rtgroup.de
    Tel: +49 40 325 122 0

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131027/6170202
    OTS: RTG Retail Trade Group GmbH


    1 im Artikel enthaltener Wert
