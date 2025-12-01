Carrefour, Coopérative U, und RTG International - Offizieller Start der Concordis Trading Einkaufsallianz

Hamburg (ots) - Mit Ablauf der gesetzlichen Prüfungsfrist durch die französische

Wettbewerbsbehörde haben Carrefour, Coopérative U und RTG International ihre

Einkaufsallianz Concordis Trading ins Leben gerufen. Die Allianz nimmt damit für

die Verhandlungen 2026 ihre Tätigkeit auf.



Die konstituierende Vorstandssitzung von Concordis Trading fand heute in Brüssel

statt. Dem Vorstand gehören Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von

Carrefour, Dominique Schelcher, Vorsitzender und CEO von Coopérative U und

Vizepräsident von Concordis Trading, sowie Matthias Bruch, Vorsitzender und CEO

der Globus Holding, Vertreter von RTG International und Präsident von Concordis

Trading, an.





Concordis Trading arbeitet nach einem konsensbasierten Ansatz, wobei wichtigeEntscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Zur Verhandlunginternationaler Einkaufs- und Servicebedingungen mit den größten europäischenHerstellern beauftragte Concordis Trading die Eureca Trading und CWT-Partners imNamen der jeweilig beteiligten Partner, da RTG International zum Start derAllianz nicht Teil von CWT ist.Alle Verhandlungen erfolgen auf Basis eines strengen Kodexes, dessen Ziel esist, ehrgeizige Geschäftspläne voranzutreiben. Dabei wird stets auf respektvolleBeziehungen zwischen den Partnern, sowie auf den Schutz der landwirtschaftlichenLieferketten geachtet.Über CarrefourMit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländernist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler.Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro.Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, diealle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändlerfür alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zuhochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Siehttps://www.carrefour.com/en , folgen Sie uns auf X ( @news_carrefour(https://x.com/news_carrefour) ) und auf LinkedIn ( Carrefour(https://www.linkedin.com/company/carrefour/) ).Über Coopérative UBei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, dieauf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigenGeschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, UExpress, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferkettenin 114 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten undfördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität,fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Alsunabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankertsind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle undhochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigereKonsumentscheidungen anzubieten.http://www.magasins-u.comÜber RTG InternationalDie RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann,Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock.Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partnerin einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG Internationalbietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützungvon Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmensbefindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.http://www.rtgroup.dePressekontakt:CarrefourTel: +33 (0)1 58 47 88 80E-mail: presse_france@carrefour.comCoopérative UFabien BRUNEL - Responsable relations presse et communication corporatefabien.brunel@cooperative-u.frTel: +33 (0)6 08 51 90 11TBWA\CorporatecooperativeU@tbwa-corporate.comRTG InternationalMichael Kutzmichael.kutz@rtgroup.deTel: +49 40 325 122 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131027/6170202OTS: RTG Retail Trade Group GmbH