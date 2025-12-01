Moskau erklärt Pokrowsk für erobert
Für Sie zusammengefasst
- Russisches Militär erobert Pokrowsk vollständig.
- Putin erhielt Meldung über Eroberung der Stadt.
- Kiew bestätigt die Einnahme bislang nicht.
MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Militär hat dem Kreml zufolge die seit etwa einem Jahr umkämpfte ukrainische Bergarbeiterstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk vollständig eingenommen. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Eroberung von Pokrowsk gemeldet worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Journalisten. Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung./ksr/DP/mis
