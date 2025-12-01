    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    PUMA - Aktie steigt rasant +4,11 % - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +4,11 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA - Aktie steigt rasant +4,11 % - 01.12.2025
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.12.2025

    Die PUMA Aktie konnte bisher um +4,11 % auf 20,780 zulegen. Das sind +0,820  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Short
    21,86€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    19,56€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,67 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um -55,35 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,57 % geändert.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,83 %
    1 Monat +7,56 %
    3 Monate -7,67 %
    1 Jahr -55,32 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma Aktie, die von Übernahmegerüchten und der Eröffnung eines neuen Flagship-Stores beeinflusst wird. Während einige Nutzer optimistische Kursziele von über 30 Euro sehen, äußern andere Skepsis und verweisen auf die Herausforderungen, die Puma als Marke hat. Die DZ Analyse spricht von einem möglichen Übernahmepreis von 27,50 Euro, was die Diskussion über die Bewertung und die Zukunft des Unternehmens anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd.EUR € wert.

    Dämpfer zum Dezember-Start - Airbus sacken ab


    Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember misslungen. Der Dax schloss - belastet von einer schwachen Airbus -Aktie - mit einem Minus von 1,04 Prozent auf 23.589,44 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen …

    DAX rutscht ab, Wall Street hält sich: So laufen die Top- und Flopwerte


    Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Welche Indizes heute besonders unter Druck stehen – und wo es noch Gewinner gibt.

    Börsen Update Europa - 01.12. - MDAX schwach -2,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +4,24 %
    +26,31 %
    +7,69 %
    -7,17 %
    -54,97 %
    -59,91 %
    -76,10 %
    -1,43 %
    +1.361,97 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PUMA - Aktie steigt rasant +4,11 % - 01.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +4,11 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.