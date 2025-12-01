PUMA - Aktie steigt rasant +4,11 % - 01.12.2025

Die PUMA Aktie konnte bisher um +4,11 % auf 20,780€ zulegen. Das sind +0,820 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,67 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um -55,35 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,57 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,83 % 1 Monat +7,56 % 3 Monate -7,67 % 1 Jahr -55,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma Aktie, die von Übernahmegerüchten und der Eröffnung eines neuen Flagship-Stores beeinflusst wird. Während einige Nutzer optimistische Kursziele von über 30 Euro sehen, äußern andere Skepsis und verweisen auf die Herausforderungen, die Puma als Marke hat. Die DZ Analyse spricht von einem möglichen Übernahmepreis von 27,50 Euro, was die Diskussion über die Bewertung und die Zukunft des Unternehmens anheizt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd.EUR € wert.

Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember misslungen. Der Dax schloss - belastet von einer schwachen Airbus -Aktie - mit einem Minus von 1,04 Prozent auf 23.589,44 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen …

Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street vergleichsweise stabil bleibt. Welche Indizes heute besonders unter Druck stehen – und wo es noch Gewinner gibt.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.