Southern Cross Gold ernennt Ryan Austerberry zum COO

1. Dezember 2025. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross- ... ) (TSX: SXGC) (ASX: SX2) (OTCQX: SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) freut sich, die Ernennung von Herrn Ryan Austerberry zum Chief Operating Officer („COO“) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Austerberry verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Gold-Antimon-Untertagebergwerken, die direkt mit dem Gold-Antimon-Vorzeigeprojekt Sunday Creek des Unternehmens vergleichbar sind.

Als COO und Mitglied der Geschäftsleitung von SXGC wird Herr Austerberry für die Weiterentwicklung von Sunday Creek von der Exploration bis hin zur Entwicklung und zum Betrieb der Mine verantwortlich sein. Seine Ernennung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens von einem reinen Explorationsunternehmen zu einem Bergbauunternehmen, das in der Lage ist, eine der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt zu entwickeln.

Die Ernennung von Herrn Austerberry erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, nur wenige Tage nachdem Victoria die Genehmigung des Arbeitsplans für den Explorationstunnel Sunday Creek erteilt hat. Diese am Donnerstag, dem 27. November, bekannt gegebene Genehmigung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens von der erfolgreichen Exploration hin zur Minenerschließung. In den letzten drei Jahren hat Southern Cross Gold systematisch eine der bedeutendsten Gold- und Antimon-Bohrentdeckungen der westlichen Welt aufgezeigt. Mit dem nun genehmigten Untertagezugang wird die umfangreiche Erfahrung von Herrn Austerberry im Gold- und Antimon-Untertagebau sofort relevant.

Herr Austerberry verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbau, zuletzt als Chief Operating Officer bei Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources), wo er unter anderem für die Gold-Antimon-Untertagemine Costerfield in Victoria, Australien, verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit als COO war er als General Manager von Costerfield tätig, wo er eine wichtige Rolle bei der Erweiterung und Modernisierung der Mine spielte. Costerfield ist einer der weltweit direktesten Vergleichsbetriebe zu Sunday Creek: eine hochgradige, mechanisch betriebene Gold-Antimon-Untertagemine mit schmalen Gängen, die nur 60 km von unserem Sunday Creek-Projekt entfernt liegt.

Bei Costerfield leitete Herr Austerberry erfolgreich den Übergang von mehreren Erzquellen, überwachte den Betrieb der Aufbereitungsanlage Brunswick, wo hohe Gewinnungsraten erzielt wurden, und sorgte für eine hervorragende Sicherheits- und Umweltbilanz. Während seiner Amtszeit gelang es ihm, die komplexen geologischen und betrieblichen Herausforderungen des untertägigen Abbaus von Erzgängen zu meistern und gleichzeitig die operative Exzellenz und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Bevor er zu Costerfield zurückkehrte, war Herr Austerberry als General Manager der Björkdal-Goldmine in Schweden tätig und hatte verschiedene Positionen inne, darunter die des Corporate Manager of Technical Services bei Mandalay Resources. Seine operative Erfahrung erstreckt sich über mehrere Länder, darunter Australien und Schweden, mit Fachkenntnissen sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Produktionsphase des Bergbaus.

Herr Austerberry hat einen Bachelor of Applied Science vom Royal Melbourne Institute of Technology, ein Graduate Diploma in Mining von der University of Ballarat und einen MBA vom Australian Institute of Business. Er ist Chartered Professional in Mining beim Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Absolvent des Australian Institute of Company Directors.

Michael Hudson, President und CEO, kommentierte: „Im Namen des Board of Directors freue ich mich, Ryan Austerberry als Chief Operating Officer von Southern Cross Gold Consolidated willkommen zu heißen. Dies ist eine wegweisende Ernennung für das Unternehmen, da wir uns von erfolgreichen Explorationsarbeiten hin zur Minenentwicklung und -produktion bewegen.

Die Ernennung von Ryan ist aus mehreren Gründen von strategischer Bedeutung. Er bringt direkte, praktische Erfahrungen aus Victoria mit, wo er eines zu Sunday Creek weltweit ähnlichsten Projekte geleitet hat. Die geologischen Ähnlichkeiten zwischen Costerfield und Sunday Creek sind groß, und Ryan hat die technischen und betrieblichen Herausforderungen, mit denen wir rechnen, erfolgreich gemeistert.

Sein nachweisliches Engagement für operative Exzellenz, Sicherheit und diszipliniertes Produktionsmanagement steht im Einklang mit der Kultur, die wir in Sunday Creek aufbauen. Diese operative Disziplin wird für die Weiterentwicklung von Sunday Creek von unschätzbarem Wert sein.

Ryans Fachwissen im Bereich der Antimonproduktion versetzt uns in die außergewöhnlich gute Lage, den strategischen Wert des dualen Gold-Antimon-Profils von Sunday Creek zu nutzen. Sein tiefgreifendes Verständnis der Antimonmärkte, der Verarbeitung und der Abnahmebeziehungen, das er durch seine langjährige Tätigkeit als Manager des größten Antimonproduzenten der westlichen Welt erworben hat, wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir mit Regierungen und strategischen Partnern zusammenarbeiten, die sichere Antimon-Lieferketten anstreben.

Ryans Ernennung unterstreicht das Format der Talente, die unser Projekt anzieht, und die Ernsthaftigkeit, mit der wir die Minenentwicklung angehen. Seine Erfahrung mit dem Aufbau und Betrieb einer direkt vergleichbaren Gold-Antimon-Mine in Victoria gibt uns die Zuversicht, dass wir unsere Vision, Sunday Creek zu einem führenden Goldproduzenten mit strategischer Antimonproduktion zu entwickeln, erfolgreich umsetzen können.

Dies markiert den Beginn der Entwicklung von Southern Cross Gold von einem erfolgreichen Explorationsunternehmen zu einem Bergbauunternehmen. Mit Ryans operativer Führung, kombiniert mit unseren außergewöhnlichen Bohrergebnissen, unserem strategischen Landbesitz, unserer starken Bilanz und einem unterstützenden regulatorischen Umfeld, sind wir gut positioniert, um eine der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt zur Produktion zu bringen.“

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC) (ASX: SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek hat sich mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt entwickelt. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 1,2 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine leicht aufschließbare Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie eine Goldgewinnungsrate von 93-98 % durch Gravitation und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Börsenkürzel SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Börsenkürzel SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Börsenkürzel SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

