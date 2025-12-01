Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 1
Performance 1M: -34,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, aber überwiegend optimistisch. Trotz eines Rückgangs von 55% in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger das Unternehmen als fundamental stark, unterstützt durch eine Cash-Reserve von 1,44 Mrd. USD. Das Bewertungs-Gap zwischen Unternehmenswert und Aktienkurs wird als signifikant erachtet, was einige als Kaufgelegenheit sehen. Die allgemeine Stimmung bleibt optimistisch, trotz der Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: -5,32 %
Platz 2
Performance 1M: -8,19 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 3
Performance 1M: -9,65 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 4
Performance 1M: +7,66 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 5
Performance 1M: -4,23 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 6
Performance 1M: +19,02 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 7
Performance 1M: -22,45 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 8
Performance 1M: -5,84 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 9
Performance 1M: -25,02 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 10
Performance 1M: -1,31 %
Exelon
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 11
Performance 1M: +1,79 %
Xcel Energy
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 12
Performance 1M: +1,16 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 13
Performance 1M: -7,24 %
Amgen
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 14
Performance 1M: +15,98 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 15
Performance 1M: +1,91 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 16
Performance 1M: +7,26 %
Biogen
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 17
Performance 1M: +17,68 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 18
Performance 1M: -9,00 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 19
Performance 1M: +17,23 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 20
Performance 1M: -2,42 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 21
Performance 1M: +6,88 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 22
Performance 1M: -14,28 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 23
Performance 1M: -14,58 %
