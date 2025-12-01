Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 01.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Coinbase
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 1
Performance 1M: -24,18 %
Moderna
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 2
Performance 1M: -7,95 %
WR Berkley
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 3
Performance 1M: +8,97 %
Insulet
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 4
Performance 1M: +3,78 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 5
Performance 1M: -9,65 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 6
Performance 1M: +8,14 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 7
Performance 1M: +7,66 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 8
Performance 1M: -2,39 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 9
Performance 1M: -4,23 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 10
Performance 1M: +19,02 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 11
Performance 1M: -16,57 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 12
Performance 1M: -16,03 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 13
Performance 1M: -22,45 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 14
Performance 1M: -7,87 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 15
Performance 1M: +7,53 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 16
Performance 1M: -5,84 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 17
Performance 1M:
GE Vernova
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 18
Performance 1M: +1,78 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 19
Performance 1M: +1,31 %
Crown Castle
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 20
Performance 1M: -0,09 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 21
Performance 1M: -3,38 %
CMS Energy
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 22
Performance 1M: +3,16 %
Centene
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 23
Performance 1M: +10,69 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 24
Performance 1M: -2,67 %
Exelon
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 25
Performance 1M: +1,79 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 26
Performance 1M: -0,35 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 27
Performance 1M: +5,26 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 28
Performance 1M: -4,85 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 29
Performance 1M: -0,24 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 30
Performance 1M: +0,90 %
Tapestry
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 31
Performance 1M: -1,83 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 32
Performance 1M: +7,26 %
Devon Energy
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 33
Performance 1M: +13,50 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 34
Performance 1M: -9,00 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 35
Performance 1M: +14,14 %
Fiserv
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 36
Performance 1M: -7,24 %
