Shopify Aktie im freien Fall - -6,60 % - 01.12.2025

Die Shopify Aktie ist bisher um -6,60 % auf 128,58€ gefallen. Das sind -9,09 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Shopify-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +6,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify +33,30 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,43 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,85 % 1 Monat -8,19 % 3 Monate +14,16 % 1 Jahr +25,83 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,46 Mrd.EUR € wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.