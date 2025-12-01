    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShopify AktievorwärtsNachrichten zu Shopify

    Shopify Aktie im freien Fall - -6,60 % - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Shopify Aktie bisher Verluste von -6,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

    Shopify Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.12.2025

    Die Shopify Aktie ist bisher um -6,60 % auf 128,58 gefallen. Das sind -9,09  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Shopify-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,16 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +6,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify +33,30 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,43 % geändert.

    Shopify Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,85 %
    1 Monat -8,19 %
    3 Monate +14,16 %
    1 Jahr +25,83 %

    Informationen zur Shopify Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,46 Mrd.EUR € wert.

    Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im US Tech 100.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shopify

    -6,42 %
    +6,85 %
    -8,19 %
    +14,16 %
    +25,83 %
    +250,44 %
    +52,14 %
    +5.503,63 %
    +4.629,44 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJP



