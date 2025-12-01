Wirtschaft
US-Börsen geben nach - Ausverkauf bei US-Anleihen
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.810 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.340 Punkten 0,4 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1611 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8613 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.238 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,34 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,26 US-Dollar, das waren 88 Cent oder 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Monatsbericht November 2025
Käufe:
Gulf Keystone (FOMO zu Timburg; will Öl/ Gas verstärken)
FDJ UNITED (verbilligt vom Verlustausgleich)
Novo Nordisk (Rückkauf, verbilligt)
Gerresheimer (Rückkauf und verbilligt; neben der möglichen Übernahme stehen die neuen Produktionsstätten vor der Tür)
DroneShield (Rückkauf und verbilligt; nicht für lange)
Verkäufe:
Porsche Holding (Verluste mitgenommen und in Novo Nordisk gesteckt)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Verizon Communications, Annaly Capital Management (2. Depot), CAPITAL STHWEST CORP, Clorox, Tonnellerie Francois F, BAT (2 mal), AGNC Investment, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, KINDER MORGAN, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Equinor, SMAVA GMBH FLN 25/29, Fortitude Gold,
Sowie die Reste von
American Express, AES Group, SL Green, Omega Healthcare (2 Depots), Abbott Laboratories, Anheuser Bush, Sirius Holding, Eni, Blue Nord,
Was noch geschah:
Fortitude Gold Monatszahlung im letzen Monat vergessen,
Da der Monat November so gut lief und die Verlustausgleiche und die Aktienleihe hinzukamen, habe ich sogar noch die Chance das letzte Jahreseinkommen zu erreichen.
Die Börse lehrt mich erneut Demut, wenn ich bei Aktien die Gewinn mitnehme (Alphabet) steigen sie weiter (nun +83%); nehme ich hingegen kleine Gewinne nicht mit und halte (Chlorox ;Styer) gibt es Rücksetzer(-15%) bis Absturz (-34%) nach zuvor Gewinn.
Doch sehe ich alles positiv: Fallende Kurse sind nur dazu da, um die Dividenden zu erhöhen.😇
Oder auch: Ich möchte mit mehr Aktien aus einer Baisse gehen, als ich hineingenommen habe.
Da bei mir die FOMO (außer zu Timburg) nicht so schwer wiegt, wie der Buchverlust, werde ich wohl nun verstärkt Gewinne mitnehmen und mehr handeln. (Ausnahme: hohe Dividenden)
Zum Monatsende wurden Börse, Wetter und Stimmung besser.
Doch habe die letzten Jahre mit Russlandverlusten, teuren Fehlkäufen und zu frühem Ausstieg aus einigen Silber- und Goldwerten der Performanz geschadet. Der Ausstieg war zeitlich kurzfristig gut, der Neueinstieg zu teuer.
"Alles unter 7 % ist Verlust" ist mein Motto.
Dividendenerhöhung:
3 M von 0,70 (4) $ auf 0,73 (4) $ vor 3 Quartalen
ANHEUSER-BUSCH INBEV neu 2. Dividende von 0,15 €
Blue Nord erneute Dividende diesmal NOK 34.75
Eni von 0,25 € auf 0,26 € vor 2 Quartalen
Barrick Mining von 0,15 (4) $ auf 0,175 (4) $
Simon Property Group von 2,15 $(4) auf 2,2 $ (4)
Merck Co von 0,81 (4) $ auf 0,85 $(4)
Paypal neu mit 0,14 $
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 8,93 %
Die Bargeld Quote bei rund 1%
Die Dividende liegt nun diesen Monat deutlich über den VJ Monat.
Hallo allerseits,
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|AUG
|400,59
|SEP
|713,27
|OKT
|748,93
|NOV
|225,24
Schokolade - eine Idee zum ersten Advent...
Noch immer dominiert Europa beim Verzehr…. Insbesondere Schweizer Schokolade ist ja weltberühmt
|Region / Country
|Estimated Per Capita Consumption (kg/year)
|Europe (average)
|~8.0 kg
|North America (USA)
|~5.5 kg
|Japan
|~2.2 kg
|Singapore / APAC (est)
|~3.0 kg *
Source ChatGPT
In Asien liegt der Verbrauch deutlich niedriger. Im Vergleich mit dem Statista Graph sehen wir aber auch, dass es Schwankungen in den Angaben gibt.
In den letzten Monaten ist der Kakaopreis deutlich gefallen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223614-02.png
Er hat zwar noch nicht wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht, aber die Gewinne der Firmen dürften sich demnächst verbessern, da es vielen gelungen ist, das hohe Preisniveau an den Endverbraucher weiterzugeben – genauer gesagt an mich… Ich bin der Endkunde der Schokoladenproduktion.
Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Hersteller, den Preisrückgang in naher Zukunft an die Supermärkte weitergeben werden, da sie davon ausgehen, dass die Supermärkte die Preise halten und den Gewinn einstreichen würden [1].
Da ich leider keine ‚echten‘ historischen Preise finden konnte, habe ich einen ‚averaged retail price‘ berechnet. Was wir sehen, entspricht der Erinnerung: Die Preise sind in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Rückgang des Kakaopreises ist also nicht an die Endkunden weitergegeben worden.
Betrachtet man bestimmte Produkte, so ist der Milka-Weihnachtsmann seit 2022 um ca 50% im Preis gestiegen. Der Preis einer Ritter-Sport Tafel ist seit 2022 um 67% gestiegen.
Für mich als Schokoladen Verbraucher könnte ein strategisches Investment in einen Schokoladenproduzenten somit eine Chance sein, wieder in bisschen Geld zurückzubekommen.
Für den Markt der Schokoladenprodukte wird ein langsames, aber stetiges Wachstum (approx CAGR 4%) erwartet.
Barry Callebaut
Barry Callebaut ist einer der wichtigsten Lieferanten für Chocolate-Vor-Produkte für die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestle, Hershey und Mondelez. Analysten betrachten Barry Callebaut als unterbewertet [2].
Cloetta
Cloetta ist eine schwedische Firma, die Schokolade, Candies und Nüsse produziert – hauptsächlich in Nord-Europa.
Delfi
Manche Menschen sagen, ‚Delfi ist das Hershey aus Indonesien‘.
Im Annual Report 2024 erklärte das Management den Umsatzrückgang mit den hohen Kakao-Preisen und der Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar.
Hershey
Hershey ist einer größten Schokoladenhersteller der Welt. Hershey vertreibt seine Produkte unter den Marken Reese’s, Kisses, Hersheys und KitKat. Ein Kritikpunkt ist, dass Hershey in seinen Rezepturen weniger Kakao und mehr Zucker verwendet – es ist halt einfach günstiger.
JB Foods
JB Cocoa ist eine Tochter der JB Foods und wurde in 2000 gegründet und ist ein großer Produzent für Kakao-Masse, Kakao-Butter und Kakao-Pulver. JB Cocoa unterhält Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.
JB Cocoa hat Niederlassungen hauptsächlich in Asien, aber interessanterweise auch in Estland, Schweiz und den USA.
Lindt
Lindt produziert Tafelschokolade, Pralinen und natürlich den ikonischen Goldhasen.
Mondelez
Mondelez ist ein großer US-amerikanischer Süsswaren-Hersteller. Zu den bekanntesten Marken gehören Toblerone, Milka, Oreo, Cadbury, Daim. Es gibt auch andere Lebensmittel wie Philadelphia-Frischkäse, Miracel-Whip.
Morinaga
Die Firma Morinaga wurde 1899 als westlicher Condectionery Shop gegründet.
Morozoff
Morozoff ist eine der führenden japanischen Confiserien – ausgehend von einem Chocolate-Shop, der 1931 in Kobe gegründet worden war. Morozoff hat sich auf westliche Produkte spezialisiert.
FEUILLAGE: Source Morozoff Website
FEUILLAGE ist einer der Best-Seller im Angebot.
Denmark Cream Cheese Cake
Morozoff’s Denmark Cream Cheese Cake was first launched in 1969
Morozoff gilt als Begründer der Valentines-Day in Japan. Sie haben dort eine andere Tradition ais im Westen. Am Valentinsday – dem 14. Februar schenken Frauen den Männern Schokolade - wobei unterschieden wird, zwischen der Schokolade, die man seinem Liebsten gibt und der Schokolade, die man Freunden, Kollegen gibt (denen man verplichtet ist).
Je nachdem gibt es sehr elegante und teure Produkte - oder auch einfache Minitafeln. Ich denke, daran verdienen sie gut.
Allerdings ist das Geschäft auf Japan beschränkt und da die Bevölkerung zurückgeht, sind die Wachstumsaussichten beschränkt.
Morozoff hat einige (wenige) Filialen im Ausland eröffnet
-Cambodia
-Shanghai
-HongKong
-Taiwan
Olam Group
Olam produziert weltweit landwirtschaftliche Produkte: Kaffee, Kakao, Milch, Nüsse, Gewürze, Ölsamen, Speiseöle, Reis, Baumwolle, Hühnchen. In 2016 war Olam Peru, der zweitgrößte Exporteur für Kaffee aus Peru [4].
37 Prozent des Umsatzes kam in 2016 aus den Sparten Kaffee und Kakao
Tootsie Roll
Tootsie Roll ist eine Caramell und Schokoladen rolle, die von der gleichnamigen Firma seit 1907 produziert wird. Neben dem Originalrezept gibt es inzwischen auch zahlreiche andere Geschmacksrichtungen.
Kennzahlen
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Hershey sticht deutlich heraus – und das liegt primär am hohen Fremdkapitalhebel – auch Mondelez liegt mit RoE/RoA von 2.9 auf einem hohen Wert. Echte Profitabilität zeigt Lindt.
Brutto-Marge
Bei den Nettomargen ist mehr Bewegung. Vorn liegen hier interessanterweise die Firmen mit den hohen Schulden.
Valuation
P/E current
Die gute Profitabilität von Lindt kommt mit einem Preis – Lindt ist hoch bewertet. Ein P/E von über 30 ist mir zu viel für einen (Premium) Lebensmittelhersteller. Niedrig bewertet sind Delfi und Cloetta.
Performance
Auf der kurzen Zeitachse – 1 Year: Cloetta liegt immernoch vorn und Barry Callebaut hat wieder aufgeholt. JB Foods ist gerade im November angesprungen. Deutlich im Minus ist Olam (-21%)
Growth
Schauen wir uns das historische Umsatzwachstum an, so stechen JB Foods und Barry Callebaut deutlich heraus.
Cloetta möchte mit ihrem ‚Pick und Mix‘-Produkt in neue Märkte expandieren – Deutschland, UK und USA.
In Deutschland wird es interessant, ob sie dabei eine gute Marge erhalten, da Deutschland ja traditionell starke Handelskonzerne hat. Manche Hersteller beklagen sich, dass sie in Deutschland ‚Regale mieten‘ müssen.
Analyst Consensus
Betrachten wir die Forecasts, so trauen die Analysten Barry Callebaut am meisten zu.
Die höchste Dividendenrendite zeigt Cloetta – allerdings schwankt sie auch deutlich.
Summary
Barry Callebaut
Einer der größten Pluspunkte ist die starke Marke und die gute Vernetzung mit ihren Kunden. Die Marge ist leider in 2025 deutlich geschrumpft – allerdings ist da vermutlich der Effekt des Cacao Preis-Verfalls noch nicht sichtbar. Das sollte also besser werden. Der Markt antizipiert das und der Kurs ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.
Barry Callebaut verkauft nicht an Endverbraucher, sondern an ebenfalls große Konzerne. Die Achterbahn fahrt beim Kakaopreis hat Barry Callebaut veranlasst im Juli 2025 den Ausblick zu senken [5].
Lässt man ChatGPT einmal die financial statements betrachten, sieht man, dass die Verkaufserlöse in lokalen Währungen in 2024/2025 um 49% gestiegen sind, während das Volumen um 6.8% gefallen ist. Daraus lässt sich schliessen, dasss es Barry Callebaut gelungen ist, höherer Preise an die Süsswarenhersteller (Lindt, Mondelez) weiterzugeben.
Andererseits ist es Lindt gelungen, trotz der hohen Kakaopreise die Marge zu halten, während die Marge bei Barry Callebaut in 2025 erodiert ist. Das spricht eher für eine schwache Preissetzungsmacht.
Cloetta
Bei Cloetta gefallen mir die Zahlen, gute Margen, die Verschuldung nicht zu hoch und eine ansprechende Dividendenrendite. Allerdings habe ich von dieser Firma noch nie etwas gehört und ich kenne auch keine einzige der Marken…
Ich such noch ein bisschen und nehm es mal auf die Liste
Delfi
Die Profitabilität ist eher schwach – eine Bruttomarge von 6.3%. Die Verschuldung D/E lag 2023 noch bei 155%, inzwischen ‚nur‘ noch bei 99%. Das ist mir persönlich zu viel. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre war sehr gut. Aber das wird mich nicht umstimmen. Ich möchte zwar gern mehr Werte aus Indonesien – aber eine Schokoladenfirma ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
Hershey
Hershey kommentierte, dass die Steigerungen beim Kakaopreis nur geringe Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatten. Ein Indiz für eine starke Preissetzungsmacht. Das ist erstmal gut. Auch die starken Margen unterstützen das. Aber auch hier stört mich die hohe Verschuldung von D/E = 115%.
JB Foods
Der größte Pluspunkt ist sicherlich das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre – allerdings ist die Nettomarge mit 1.4% sehr gering. Der Kakaopreis zeigt starke Schwankungen und kann die Firme bei einer so geringen Marge schnell in Schwierigkeiten bringen.
Dazu kommt, dass eine kleine Firma im Vergleich zu den Schwergewichten der Branche wie Barry Callebaut und Olam weniger gut Preise verhandeln kann.
JB Foods bietet Chancen, ist aber ein eher spekulatives Investment und die Idee war ja eigentlich Risiko zu reduzieren. Also werde ich hier nicht einsteigen.
Lindt
Hat die stärkste Marke und eine beeindruckende Stock-Performance. Das aktuelle P/E liegt bei 42 – das ist mir einfach zu teuer. Letztlich ist Schokolade auch nur ein Lebensmittel und das Wachstum rechtfertigt nicht ein so hohes KGV.
Morinaga
Morinaga ist im Bereich der Tafelschokokaden eine beliebte Marke, aber nicht so stark im margenstarken Premiumsegment, welches eher von Godiva und Morozoff dominiert wird.
Für Morinaga sprciht die günstige Bewertung
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225737-20.jpg
Source Simply Wall Street
Simply Wall Street betrachtet Morinaga als unterbewertet auf Basis von P/E und DCF [3].
Morozoff
Ein Pluspunkt ist die Ausrichtung als Premium-Hersteller. Wenn das zukünftige Marktwachstum über Premiumangebote verläuft, dann ist Morozoff dafür gut positioniert. In diesem Feld ist Morozoff ganz klar die low-risk Option.
Olam Group
Ein Problem ist die sehr hohe Verschuldung. Trotz der guten Wachstumszahlen, ist die Verschuldung für mich ein Ausschlußkriterium.
Summary
Um das Risiko zu reduzieren, muss man auf Renditeerwartung verzichten. Die low-Risiko Option wäre Morozoff eventuell Morinaga
