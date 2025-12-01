ROUNDUP/Aktien New York Schluss
US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
- Dezember-Start an US-Börsen misslungen, Anleger vorsichtig.
- Dow Jones fiel um 0,90%, S&P 500 um 0,53%.
- Schwache Konjunktursignale vor Fed-Zinsentscheid beobachtet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in den üblicherweise starken Börsenmonat Dezember ist am Montag an den US-Börsen misslungen. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger vorsichtiger und dies führte dazu, dass eine fünftägige Gewinnstrecke endete. Zum Sinnbild einer global nachlassenden Risikobereitschaft wurden vor allem Kryptowährungen, während sich in Japan mit einer möglichen Leitzinserhöhung ein geldpolitischer Kurswechsel abzeichnet.
Das deutlichste Minus gab es für den Dow Jones Industrial , der 0,90 Prozent tiefer mit 47.289,33 Punkten über die Ziellinie ging. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,53 Prozent auf 6.812,63 Zähler zu Buche. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 , der seine anfangs besonders deutlichen Verluste reduzieren konnte, ging 0,36 Prozent tiefer mit 25.342,85 Punkten über die Ziellinie.
Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex kamen am Montag schwache Konjunktursignale aus der US-Industrie. Anleger nehmen solche Daten derzeit genau unter die Lupe vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für den derzeit an den Märkten eine hohe Wahrscheinlichkeit einer erneuten Leitzinssenkung eingepreist wird.
Für den Experten Constantin Lüer von der NordLB bleibt eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario, denn seiner Einschätzung nach werden die negativen Vorzeichen für die US-Konjunktur eher mehr statt weniger. "Die Einkaufsmanagerbefragung des ISM signalisiert, dass der Dornröschenschlaf bei den produzierenden Unternehmen im November weitergeht", schrieb der Experte weiter. Die Unsicherheit rund um Zollpolitik und die geopolitische Lage bleibe ein zentraler Belastungsfaktor.
Die kommende Entscheidung der Währungshüter steht auch deshalb im Fokus, weil US-Präsident Donald Trump seit Monaten Druck ausübt und den Fed-Chef Jerome Powell im kommenden Jahr durch einen eigenen Vertrauten ersetzen will. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für seine Nachfolge.
Nvidia waren am Montag zunächst unter den "Magnificent 7" der größte Verlierer, drehten aber mit 1,7 Prozent ins Plus. Nach einem schwachen November macht dies bei dem KI-Chipriesen Hoffnung auf einen besseren Dezember. Nvidia investiert im Rahmen einer Entwicklungs- und Designpartnerschaft zwei Milliarden Dollar in den Softwarehersteller Synopsys , was dessen Titel um fast fünf Prozent nach oben hievte.
Der Rücksetzer bei Kryptowährungen machte sich bei Aktien wie Strategy bemerkbar. Die Aktien verloren in der Spitze zwölf Prozent, weil Sorgen aufkamen, dass der eigentlich als Softwarehersteller bekannte Krypto-Investor bei einem weiteren Rückgang der Kurse zum Verkauf von Krypto-Beständen gezwungen werden könnte. Die Wogen glätteten sich dann aber und das Minus schrumpfte auf letztlich 3,3 Prozent.
Verluste mussten Anleger in der Breite im Pharmasektor einstecken. Bei Merck & Co wurde ein Abschlag von fast drei Prozent damit in Zusammenhang gebracht, dass der Konzern Anleihen im Wert von bis zu acht Milliarden US-Dollar ausgeben möchte, um die Übernahme von Cidara Therapeutics zu refinanzieren.
Hohe Abschläge von bis zu sieben Prozent gab es bei Impfstoffherstellern wie Moderna oder Biontech , die während der Corona-Pandemie gemeinsam für ihre Vakzine bekannt geworden waren. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA in einem internen Schreiben neue Beschränkungen für die Zulassung von Impfstoffen angekündigt habe.
Ein Lichtblick waren im Dow die Aktien von Walt Disney mit einem Plus von gut zwei Prozent. Der neue Film des Unterhaltungskonzerns, "Zootopia 2", legte in China den zweitbesten Kinostart eines ausländischen Films aller Zeiten hin. Am Markt hieß es, dies gebe der Filmsparte des US-Medienkonzerns einen Schub in einem wichtigen Markt.
Der Kurs von Barrick Mining setzte seinen vom Goldpreis getriebenen Höhenflug der vergangenen Monate mit einem Plus von 2,4 Prozent fort. Die Titel stehen mittlerweile auf ihrem höchsten Stand seit 2012. Das Bergbau-Unternehmen prüft einen Börsengang seiner Goldaktivitäten in Nordamerika./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 150,5 auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,98 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,17 Mrd..
BioNTech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 76,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,13USD. Von den letzten 8 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +36,50 %/+79,23 % bedeutet.
Monatsbericht November 2025
Käufe:
Gulf Keystone (FOMO zu Timburg; will Öl/ Gas verstärken)
FDJ UNITED (verbilligt vom Verlustausgleich)
Novo Nordisk (Rückkauf, verbilligt)
Gerresheimer (Rückkauf und verbilligt; neben der möglichen Übernahme stehen die neuen Produktionsstätten vor der Tür)
DroneShield (Rückkauf und verbilligt; nicht für lange)
Verkäufe:
Porsche Holding (Verluste mitgenommen und in Novo Nordisk gesteckt)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Verizon Communications, Annaly Capital Management (2. Depot), CAPITAL STHWEST CORP, Clorox, Tonnellerie Francois F, BAT (2 mal), AGNC Investment, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, KINDER MORGAN, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Equinor, SMAVA GMBH FLN 25/29, Fortitude Gold,
Sowie die Reste von
American Express, AES Group, SL Green, Omega Healthcare (2 Depots), Abbott Laboratories, Anheuser Bush, Sirius Holding, Eni, Blue Nord,
Was noch geschah:
Fortitude Gold Monatszahlung im letzen Monat vergessen,
Da der Monat November so gut lief und die Verlustausgleiche und die Aktienleihe hinzukamen, habe ich sogar noch die Chance das letzte Jahreseinkommen zu erreichen.
Die Börse lehrt mich erneut Demut, wenn ich bei Aktien die Gewinn mitnehme (Alphabet) steigen sie weiter (nun +83%); nehme ich hingegen kleine Gewinne nicht mit und halte (Chlorox ;Styer) gibt es Rücksetzer(-15%) bis Absturz (-34%) nach zuvor Gewinn.
Doch sehe ich alles positiv: Fallende Kurse sind nur dazu da, um die Dividenden zu erhöhen.😇
Oder auch: Ich möchte mit mehr Aktien aus einer Baisse gehen, als ich hineingenommen habe.
Da bei mir die FOMO (außer zu Timburg) nicht so schwer wiegt, wie der Buchverlust, werde ich wohl nun verstärkt Gewinne mitnehmen und mehr handeln. (Ausnahme: hohe Dividenden)
Zum Monatsende wurden Börse, Wetter und Stimmung besser.
Doch habe die letzten Jahre mit Russlandverlusten, teuren Fehlkäufen und zu frühem Ausstieg aus einigen Silber- und Goldwerten der Performanz geschadet. Der Ausstieg war zeitlich kurzfristig gut, der Neueinstieg zu teuer.
"Alles unter 7 % ist Verlust" ist mein Motto.
Dividendenerhöhung:
3 M von 0,70 (4) $ auf 0,73 (4) $ vor 3 Quartalen
ANHEUSER-BUSCH INBEV neu 2. Dividende von 0,15 €
Blue Nord erneute Dividende diesmal NOK 34.75
Eni von 0,25 € auf 0,26 € vor 2 Quartalen
Barrick Mining von 0,15 (4) $ auf 0,175 (4) $
Simon Property Group von 2,15 $(4) auf 2,2 $ (4)
Merck Co von 0,81 (4) $ auf 0,85 $(4)
Paypal neu mit 0,14 $
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 8,93 %
Die Bargeld Quote bei rund 1%
Die Dividende liegt nun diesen Monat deutlich über den VJ Monat.
Hallo allerseits,
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|AUG
|400,59
|SEP
|713,27
|OKT
|748,93
|NOV
|225,24
Schokolade - eine Idee zum ersten Advent...
Noch immer dominiert Europa beim Verzehr…. Insbesondere Schweizer Schokolade ist ja weltberühmt
|Region / Country
|Estimated Per Capita Consumption (kg/year)
|Europe (average)
|~8.0 kg
|North America (USA)
|~5.5 kg
|Japan
|~2.2 kg
|Singapore / APAC (est)
|~3.0 kg *
Source ChatGPT
In Asien liegt der Verbrauch deutlich niedriger. Im Vergleich mit dem Statista Graph sehen wir aber auch, dass es Schwankungen in den Angaben gibt.
In den letzten Monaten ist der Kakaopreis deutlich gefallen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223614-02.png
Er hat zwar noch nicht wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht, aber die Gewinne der Firmen dürften sich demnächst verbessern, da es vielen gelungen ist, das hohe Preisniveau an den Endverbraucher weiterzugeben – genauer gesagt an mich… Ich bin der Endkunde der Schokoladenproduktion.
Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Hersteller, den Preisrückgang in naher Zukunft an die Supermärkte weitergeben werden, da sie davon ausgehen, dass die Supermärkte die Preise halten und den Gewinn einstreichen würden [1].
Da ich leider keine ‚echten‘ historischen Preise finden konnte, habe ich einen ‚averaged retail price‘ berechnet. Was wir sehen, entspricht der Erinnerung: Die Preise sind in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Rückgang des Kakaopreises ist also nicht an die Endkunden weitergegeben worden.
Betrachtet man bestimmte Produkte, so ist der Milka-Weihnachtsmann seit 2022 um ca 50% im Preis gestiegen. Der Preis einer Ritter-Sport Tafel ist seit 2022 um 67% gestiegen.
Für mich als Schokoladen Verbraucher könnte ein strategisches Investment in einen Schokoladenproduzenten somit eine Chance sein, wieder in bisschen Geld zurückzubekommen.
Für den Markt der Schokoladenprodukte wird ein langsames, aber stetiges Wachstum (approx CAGR 4%) erwartet.
Barry Callebaut
Barry Callebaut ist einer der wichtigsten Lieferanten für Chocolate-Vor-Produkte für die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestle, Hershey und Mondelez. Analysten betrachten Barry Callebaut als unterbewertet [2].
Cloetta
Cloetta ist eine schwedische Firma, die Schokolade, Candies und Nüsse produziert – hauptsächlich in Nord-Europa.
Delfi
Manche Menschen sagen, ‚Delfi ist das Hershey aus Indonesien‘.
Im Annual Report 2024 erklärte das Management den Umsatzrückgang mit den hohen Kakao-Preisen und der Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar.
Hershey
Hershey ist einer größten Schokoladenhersteller der Welt. Hershey vertreibt seine Produkte unter den Marken Reese’s, Kisses, Hersheys und KitKat. Ein Kritikpunkt ist, dass Hershey in seinen Rezepturen weniger Kakao und mehr Zucker verwendet – es ist halt einfach günstiger.
JB Foods
JB Cocoa ist eine Tochter der JB Foods und wurde in 2000 gegründet und ist ein großer Produzent für Kakao-Masse, Kakao-Butter und Kakao-Pulver. JB Cocoa unterhält Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.
JB Cocoa hat Niederlassungen hauptsächlich in Asien, aber interessanterweise auch in Estland, Schweiz und den USA.
Lindt
Lindt produziert Tafelschokolade, Pralinen und natürlich den ikonischen Goldhasen.
Mondelez
Mondelez ist ein großer US-amerikanischer Süsswaren-Hersteller. Zu den bekanntesten Marken gehören Toblerone, Milka, Oreo, Cadbury, Daim. Es gibt auch andere Lebensmittel wie Philadelphia-Frischkäse, Miracel-Whip.
Morinaga
Die Firma Morinaga wurde 1899 als westlicher Condectionery Shop gegründet.
Morozoff
Morozoff ist eine der führenden japanischen Confiserien – ausgehend von einem Chocolate-Shop, der 1931 in Kobe gegründet worden war. Morozoff hat sich auf westliche Produkte spezialisiert.
FEUILLAGE: Source Morozoff Website
FEUILLAGE ist einer der Best-Seller im Angebot.
Denmark Cream Cheese Cake
Morozoff’s Denmark Cream Cheese Cake was first launched in 1969
Morozoff gilt als Begründer der Valentines-Day in Japan. Sie haben dort eine andere Tradition ais im Westen. Am Valentinsday – dem 14. Februar schenken Frauen den Männern Schokolade - wobei unterschieden wird, zwischen der Schokolade, die man seinem Liebsten gibt und der Schokolade, die man Freunden, Kollegen gibt (denen man verplichtet ist).
Je nachdem gibt es sehr elegante und teure Produkte - oder auch einfache Minitafeln. Ich denke, daran verdienen sie gut.
Allerdings ist das Geschäft auf Japan beschränkt und da die Bevölkerung zurückgeht, sind die Wachstumsaussichten beschränkt.
Morozoff hat einige (wenige) Filialen im Ausland eröffnet
-Cambodia
-Shanghai
-HongKong
-Taiwan
Olam Group
Olam produziert weltweit landwirtschaftliche Produkte: Kaffee, Kakao, Milch, Nüsse, Gewürze, Ölsamen, Speiseöle, Reis, Baumwolle, Hühnchen. In 2016 war Olam Peru, der zweitgrößte Exporteur für Kaffee aus Peru [4].
37 Prozent des Umsatzes kam in 2016 aus den Sparten Kaffee und Kakao
Tootsie Roll
Tootsie Roll ist eine Caramell und Schokoladen rolle, die von der gleichnamigen Firma seit 1907 produziert wird. Neben dem Originalrezept gibt es inzwischen auch zahlreiche andere Geschmacksrichtungen.
Kennzahlen
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Hershey sticht deutlich heraus – und das liegt primär am hohen Fremdkapitalhebel – auch Mondelez liegt mit RoE/RoA von 2.9 auf einem hohen Wert. Echte Profitabilität zeigt Lindt.
Brutto-Marge
Bei den Nettomargen ist mehr Bewegung. Vorn liegen hier interessanterweise die Firmen mit den hohen Schulden.
Valuation
P/E current
Die gute Profitabilität von Lindt kommt mit einem Preis – Lindt ist hoch bewertet. Ein P/E von über 30 ist mir zu viel für einen (Premium) Lebensmittelhersteller. Niedrig bewertet sind Delfi und Cloetta.
Performance
Auf der kurzen Zeitachse – 1 Year: Cloetta liegt immernoch vorn und Barry Callebaut hat wieder aufgeholt. JB Foods ist gerade im November angesprungen. Deutlich im Minus ist Olam (-21%)
Growth
Schauen wir uns das historische Umsatzwachstum an, so stechen JB Foods und Barry Callebaut deutlich heraus.
Cloetta möchte mit ihrem ‚Pick und Mix‘-Produkt in neue Märkte expandieren – Deutschland, UK und USA.
In Deutschland wird es interessant, ob sie dabei eine gute Marge erhalten, da Deutschland ja traditionell starke Handelskonzerne hat. Manche Hersteller beklagen sich, dass sie in Deutschland ‚Regale mieten‘ müssen.
Analyst Consensus
Betrachten wir die Forecasts, so trauen die Analysten Barry Callebaut am meisten zu.
Die höchste Dividendenrendite zeigt Cloetta – allerdings schwankt sie auch deutlich.
Summary
Barry Callebaut
Einer der größten Pluspunkte ist die starke Marke und die gute Vernetzung mit ihren Kunden. Die Marge ist leider in 2025 deutlich geschrumpft – allerdings ist da vermutlich der Effekt des Cacao Preis-Verfalls noch nicht sichtbar. Das sollte also besser werden. Der Markt antizipiert das und der Kurs ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.
Barry Callebaut verkauft nicht an Endverbraucher, sondern an ebenfalls große Konzerne. Die Achterbahn fahrt beim Kakaopreis hat Barry Callebaut veranlasst im Juli 2025 den Ausblick zu senken [5].
Lässt man ChatGPT einmal die financial statements betrachten, sieht man, dass die Verkaufserlöse in lokalen Währungen in 2024/2025 um 49% gestiegen sind, während das Volumen um 6.8% gefallen ist. Daraus lässt sich schliessen, dasss es Barry Callebaut gelungen ist, höherer Preise an die Süsswarenhersteller (Lindt, Mondelez) weiterzugeben.
Andererseits ist es Lindt gelungen, trotz der hohen Kakaopreise die Marge zu halten, während die Marge bei Barry Callebaut in 2025 erodiert ist. Das spricht eher für eine schwache Preissetzungsmacht.
Cloetta
Bei Cloetta gefallen mir die Zahlen, gute Margen, die Verschuldung nicht zu hoch und eine ansprechende Dividendenrendite. Allerdings habe ich von dieser Firma noch nie etwas gehört und ich kenne auch keine einzige der Marken…
Ich such noch ein bisschen und nehm es mal auf die Liste
Delfi
Die Profitabilität ist eher schwach – eine Bruttomarge von 6.3%. Die Verschuldung D/E lag 2023 noch bei 155%, inzwischen ‚nur‘ noch bei 99%. Das ist mir persönlich zu viel. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre war sehr gut. Aber das wird mich nicht umstimmen. Ich möchte zwar gern mehr Werte aus Indonesien – aber eine Schokoladenfirma ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
Hershey
Hershey kommentierte, dass die Steigerungen beim Kakaopreis nur geringe Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatten. Ein Indiz für eine starke Preissetzungsmacht. Das ist erstmal gut. Auch die starken Margen unterstützen das. Aber auch hier stört mich die hohe Verschuldung von D/E = 115%.
JB Foods
Der größte Pluspunkt ist sicherlich das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre – allerdings ist die Nettomarge mit 1.4% sehr gering. Der Kakaopreis zeigt starke Schwankungen und kann die Firme bei einer so geringen Marge schnell in Schwierigkeiten bringen.
Dazu kommt, dass eine kleine Firma im Vergleich zu den Schwergewichten der Branche wie Barry Callebaut und Olam weniger gut Preise verhandeln kann.
JB Foods bietet Chancen, ist aber ein eher spekulatives Investment und die Idee war ja eigentlich Risiko zu reduzieren. Also werde ich hier nicht einsteigen.
Lindt
Hat die stärkste Marke und eine beeindruckende Stock-Performance. Das aktuelle P/E liegt bei 42 – das ist mir einfach zu teuer. Letztlich ist Schokolade auch nur ein Lebensmittel und das Wachstum rechtfertigt nicht ein so hohes KGV.
Morinaga
Morinaga ist im Bereich der Tafelschokokaden eine beliebte Marke, aber nicht so stark im margenstarken Premiumsegment, welches eher von Godiva und Morozoff dominiert wird.
Für Morinaga sprciht die günstige Bewertung
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225737-20.jpg
Source Simply Wall Street
Simply Wall Street betrachtet Morinaga als unterbewertet auf Basis von P/E und DCF [3].
Morozoff
Ein Pluspunkt ist die Ausrichtung als Premium-Hersteller. Wenn das zukünftige Marktwachstum über Premiumangebote verläuft, dann ist Morozoff dafür gut positioniert. In diesem Feld ist Morozoff ganz klar die low-risk Option.
Olam Group
Ein Problem ist die sehr hohe Verschuldung. Trotz der guten Wachstumszahlen, ist die Verschuldung für mich ein Ausschlußkriterium.
Summary
Um das Risiko zu reduzieren, muss man auf Renditeerwartung verzichten. Die low-Risiko Option wäre Morozoff eventuell Morinaga
