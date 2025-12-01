    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei

    • Übernahme von Warner Bros Discovery in neuer Runde.
    • Netflix, Paramount und Comcast arbeiten an Angeboten.
    • Warner Bros bewertet auf 59 Milliarden US-Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery ist Insidern zufolge am Montag in die nächste Runde gegangen. Die Investmentbanker von Netflix , Paramount Skydance und Comcast hätten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten für Warner Bros als Ganzes oder für Teile davon gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die nun abgegebenen Gebote seien bindend, eine weitere Gebotsrunde sei aber denkbar. Per Montagsschluss kam Warner-Bros. an der Börse auf eine Bewertung von gut 59 Milliarden US-Dollar (51 Mrd Euro).

    Warner Bros (HBO, CNN und das gleichnamige Filmstudio) hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem der Konzern zuvor mehrere Angebote erhalten hatte. Paramount ist wohl am gesamten Unternehmen einschließlich der Kabelfernsehnetze interessiert, Comcast und Netflix schielen auf die Warner Bros Studios und den Streamingdienst HBO Max. Sollte eine Offerte dieser beiden Erfolg haben, würde Warner Bros die Pläne zur Ausgliederung seiner Kabelkanäle als Discovery Global fortsetzen./mis

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
