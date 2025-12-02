Kritische Rohstoffe für die USA! Standard Lithium, MP Materials, Graphano Energy Aktie Aktien aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe haben ihre Korrektur hinter sich und Anleger greifen wieder zu. Standard Lithium überzeugte mit einem positiven Quartalsbericht. Bei den Lithium-Projekten geht es voran. Bei Graphano Energy stehen in …



