    Kritische Rohstoffe für die USA! Standard Lithium, MP Materials, Graphano Energy Aktie

    Aktien aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe haben ihre Korrektur hinter sich und Anleger greifen wieder zu. Standard Lithium überzeugte mit einem positiven Quartalsbericht. Bei den Lithium-Projekten geht es voran. Bei Graphano Energy stehen in …

    Foto: esg-aktien.de
    Aktien aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe haben ihre Korrektur hinter sich und Anleger greifen wieder zu. Standard Lithium überzeugte mit einem positiven Quartalsbericht. Bei den Lithium-Projekten geht es voran. Bei Graphano Energy stehen in den kommenden Wochen wichtige Daten an. Mit den Projekten in Kanada profitiert man direkt davon, dass die Regierungen in Nordamerika den Ernst der Lage erkannt haben und die Branche fördern. Zudem besteht Übernahmefantasie. Bei MP Materials ist die US-Regierung bekanntlich direkt eingestiegen. Nach den Quartalszahlen raten Analysten zum Kauf der MP-Aktie.

    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
