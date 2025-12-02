Bis zu 16 % Dividende! BASF, E.ON, Realty Income, RE Royalties Aktie im Check.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung werden die Zinsen in den USA und Europa auf absehbare Zeit wohl weiter gesenkt werden. Damit rücken Dividenden-Aktien wieder in den Fokus von Anlegern. In Deutschland sind beispielsweise Allianz, BASF …
Foto: esg-aktien.de
Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung werden die Zinsen in den USA und Europa auf absehbare Zeit wohl weiter gesenkt werden. Damit rücken Dividenden-Aktien wieder in den Fokus von Anlegern. In Deutschland sind beispielsweise Allianz, BASF und E.ON sehr beliebt. Die Dividende kann 5 % erreichen. Mehr gibt es im Ausland. RE Royalties schüttet quartalsweise aus und kommt derzeit auf eine Rendite von starken 16 %. Das Unternehmen finanziert im Wesentlichen Erneuerbare-Energien-Projekte und ist an den Erlösen langfristig beteiligt. Auf monatliche Zahlungen kann man sich bei Realty Income freuen. Allerdings hat man hier das US-Immobilienrisiko. Andererseits hat das Unternehmen die Dividende schon 112 Mal erhöht.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte