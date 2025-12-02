    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Rheinpfalz' zur Kehrtwende der Familienunternehmer

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurswechsel der Familienunternehmer nach Druck
    • Einladung von AfD-Vertretern als Fehler erkannt
    • Wirtschaftliche Folgen und Imageängste motivieren Kehrtwende

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Kehrtwende der Familienunternehmer:

    "Am Ende war der öffentliche Druck allem Anschein nach zu groß, und so folgt nun der Kurswechsel vom Kurswechsel. Der Verband der Familienunternehmer bezeichnet die Einladung von AfD-Vertretern zu einem Parlamentarischen Abend rückblickend als "Fehler". Begründung: Statt der AfD klar zu machen, dass ihr Programm wirtschaftsfeindlich ist, sei der falsche Eindruck entstanden, der Verband wolle die Partei stärken. Die späte Einsicht der Familienunternehmer ist richtig. Was genau sie sich von dem Treffen erhofft haben, bleibt schleierhaft - angesichts der fulminant konträren AfD-Positionen beispielsweise zum europäischen Binnenmarkt oder zur für viele Firmen wichtigen Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften. Außerdem dürfte ein weiteres Motiv für die erneute Kehrtwende im Eigeninteresse vieler Unternehmer liegen. Einige Firmenchefs fürchteten wohl - nicht ganz unbegründet - wirtschaftliche Konsequenzen, wenn eine Verbandsmitgliedschaft das eigene Unternehmen in die Nähe der Rechtsaußenpartei rückt. Schlechtes Image bedeutet meist auch einen schlechten Umsatz."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Rheinpfalz' zur Kehrtwende der Familienunternehmer "Rheinpfalz" zur Kehrtwende der Familienunternehmer: "Am Ende war der öffentliche Druck allem Anschein nach zu groß, und so folgt nun der Kurswechsel vom Kurswechsel. Der Verband der Familienunternehmer bezeichnet die Einladung von AfD-Vertretern …