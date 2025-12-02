    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Lausitzer Rundschau' zu Donald Trumps Friedensplänen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump interpretiert Friedensverträge neu für USA.
    • Ukraine musste Bodenschätze für Militärhilfe abtreten.
    • UN-Überwachung und europäische Einbindung fehlen.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Donald Trumps Friedensplänen:

    "Unter Trump findet eine Umdeutung von Friedensverträgen hin zu nützlichen Abkommen zugunsten seines eigenen Landes statt. Das wurde bereits bei seinem vergangenen Friedens-Vorstoß für die Ukraine sichtbar, als er das Land im Gegenzug für die geleistete US-Militärhilfe zu einer Abtretung zahlreicher Bodenschätze auf lange Zeit sowie zu einer Beteiligung von US-Firmen an einem möglichen Wiederaufbau der Ukraine drängte. Auch in Trumps 28-Punkte-Papier spielten solche Elemente eine Rolle. Waren Friedensabkommen früherer Zeiten meist auf die Verständigung vieler Seiten angelegt und wurde ihre Umsetzung im besten Fall von UN-Blauhelmtruppen überwacht, ist unter Trump davon keine Rede mehr, auch nicht den Europäern zuliebe."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Lausitzer Rundschau' zu Donald Trumps Friedensplänen "Lausitzer Rundschau" zu Donald Trumps Friedensplänen: "Unter Trump findet eine Umdeutung von Friedensverträgen hin zu nützlichen Abkommen zugunsten seines eigenen Landes statt. Das wurde bereits bei seinem vergangenen Friedens-Vorstoß für die …