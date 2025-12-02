    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Südwest Presse' zu AfD und Brandmauer in der Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Familienunternehmer laden keine AfD-Politiker mehr ein.
    • Zu viele Firmen drohten mit Austritt aus Lobbyorganisation.
    • AfD könnte wirtschaftliche Interessen gefährden.

    ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu AfD und Brandmauer in der Wirtschaft:

    "Jetzt also der endgültige Rückzieher. Die Familienunternehmer wollen keine AfD-Politiker mehr auf ihre Veranstaltungen einladen. Zu viele Firmen hatten die Lobbyorganisation verlassen oder damit gedroht. Der Teufel einer eingestürzten "Brandmauer" in der Wirtschaft, den manche schon an die Wand gezeichnet hatten, kann übermalt werden. Darauf, dass die Wirtschaft dauerhaft aus moralischen Überzeugungen heraus auf die Ausgrenzung der AfD setzt, sollte sich besser niemand verlassen. Viel wichtiger ist aber sowieso etwas anderes: Unternehmen, die auf den europäischen Binnenmarkt oder auf die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften angewiesen sind, haben ein ganz rationales Interesse daran, dass die AfD keine Macht ausübt. Zumindest eines dieser beiden Kriterien dürfte auf die meisten großen Firmen zutreffen. Die AfD wäre schlichtweg schlecht fürs Geschäft."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
