    'Stuttgarter Zeitung' zur Debatte über Ostermontag

    • Deutschland nicht wettbewerbsfähig bei Arbeitszeiten.
    • Verzicht auf Ostermontag könnte Wachstum verdoppeln.
    • Feiertage belasten Wirtschaft, Kalendereffekt entscheidend.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Debatte über Ostermontag:

    "In der Sache zielt Leibinger-Kammüllers Vorschlag auf einen wunden Punkt: Was die Arbeitszeiten angeht, ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Schweizer arbeiten aufs Jahr gerechnet 200 Stunden länger als wir, Amerikaner 400 und Chinesen sogar 800 Stunden. Deutschland hat die meisten Urlaubs- und Feiertage. Allein schon der Verzicht auf den Ostermontag könnte das für 2026 vorausgesagte Wirtschaftswachstum glatt verdoppeln. Der sogenannte Kalendereffekt - was den Umstand bezeichnet, dass Feiertage aufs Wochenende fallen - ist größer als die erwartete Wachstumsrate im neuen Jahr. Schon dies macht deutlich, wie miserabel es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist. Es gibt also handfeste Gründe darüber nachzudenken, wie sich das wieder ändern ließe."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

