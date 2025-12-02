    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Saarbrücker Zeitung' zu Vorgehen USA in Mittel- und Südamerika

    • Widersprüchliches Vorgehen der USA in Lateinamerika.
    • Trump schickt Armada, versenkt mutmaßliche Drogenboote.
    • Begnadigung eines Drogenhändlers wirft Fragen auf.

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Vorgehen USA in Mittel- und Südamerika:

    Ein Dschungel der Widersprüche - anders lässt sich Donald Trumps Vorgehen im wiederentdeckten Hinterhof der USA kaum beschreiben. Da schickt der US-Präsident eine mächtige Armada vor die Küste Venezuelas, (...) lässt auf Verdacht fast zwei Dutzend mutmaßliche Drogenboote versenken und stilisiert Nicolás Maduro zum Chef eines Drogenrings, dessen Existenz Experten stark bezweifeln. Gleichzeitig begnadigt er eine Leitfigur des Drogenhandels in Zentralamerika, Honduras rechtsgerichteten Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández. (...) Dass sein zum "Kriegsminister" umbenannter Pentagon-Chef nach Medienberichten wehrlose Überlebende eines Angriffs auf ein mutmaßliches Drogenboot gezielt töten gelassen haben soll, reiht sich da nahtlos ein. Es drängt sich der Verdacht auf, dass all dies für Trump bloß ein Vorwand sein könnte, Zugriff auf die größten Ölvorräte der Welt zu bekommen./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
