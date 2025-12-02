Pressestimme
'Augsburger Allgemeine' zur Rentendebatte
Für Sie zusammengefasst
- Merz' Politikstil ist von Machtwörtern geprägt.
- Kohl und Merkel setzten auf Überzeugung und Vertrauen.
- Vertrauen ist entscheidend für erfolgreiche Politik.
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Rentendebatte:
"Merz ist in einer Zeit sozialisiert, in der das Basta eines Kanzlers reichte, um Politik durchzudrücken. Was er als Beobachter von Machtmaschinen wie Helmut Kohl oder Angela Merkel übersehen hat: Sie haben es nicht beim Machtwort belassen, sondern versucht, andere zu überzeugen - und damit wetterfestes Vertrauen zu schaffen."/yyzz/DP/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen