    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zur Rentendebatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz' Politikstil ist von Machtwörtern geprägt.
    • Kohl und Merkel setzten auf Überzeugung und Vertrauen.
    • Vertrauen ist entscheidend für erfolgreiche Politik.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Rentendebatte:

    "Merz ist in einer Zeit sozialisiert, in der das Basta eines Kanzlers reichte, um Politik durchzudrücken. Was er als Beobachter von Machtmaschinen wie Helmut Kohl oder Angela Merkel übersehen hat: Sie haben es nicht beim Machtwort belassen, sondern versucht, andere zu überzeugen - und damit wetterfestes Vertrauen zu schaffen."/yyzz/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Rentendebatte "Augsburger Allgemeine" zur Rentendebatte: "Merz ist in einer Zeit sozialisiert, in der das Basta eines Kanzlers reichte, um Politik durchzudrücken. Was er als Beobachter von Machtmaschinen wie Helmut Kohl oder Angela Merkel übersehen hat: Sie …