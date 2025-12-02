    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Sondersteuer für Rüstungsunternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • NATO-Verpflichtung: 5% Verteidigungsausgaben bis 2032.
    • Rüstungsunternehmen profitieren von Staatsaufträgen.
    • Sondersteuer für Extragewinne wäre fair und nötig.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Sondersteuer für Rüstungsunternehmen:

    "Die Nato-Staaten haben sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben bis 2032 auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen - 3,5 Prozent für militärische Zwecke und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur. Das sichert der Branche hervorragende Perspektiven und jede Menge Staatsaufträge - finanziert durch Steuergelder. Wäre es da nicht nur fair, wenn ein gewisser Anteil der einer Sonderkonjunktur entsprungenen Extragewinne an das Gemeinwesen zurückflösse, zumal wenn die Haushaltskassen leer sind und der Staat den Kauf von Waffen und Munition mit der Aufnahme neuer Schulden finanziert?"/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Sondersteuer für Rüstungsunternehmen "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Sondersteuer für Rüstungsunternehmen: "Die Nato-Staaten haben sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben bis 2032 auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen - 3,5 Prozent für militärische Zwecke und 1,5 …