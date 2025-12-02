    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    't-online' zu geheimen Deals zwischen Trump und Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Geheimnetzwerk ersetzt klassische Diplomatie.
    • Ukraine-Verhandlungen von Investoren und Mogulen geleitet.
    • Trumps zynische Botschaft: Dealmaking statt Sicherheit.

    BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu geheimen Deals zwischen Trump und Putin:

    "Ein amerikanisch-russisches Schattennetzwerk ersetzt klassische Diplomatie. Die Ukraine-Verhandlungen werden nicht von Diplomaten, Militärs oder Geheimdienstexperten geführt, sondern von Immobilienmogulen, privaten Investoren, dem Präsidentenschwiegersohn und dem eigentlich sanktionierten russischen Staatsfondschef Kirill Dmitrijew. Kontrollmechanismen fehlen. Die Interessen einzelner Investoren überlagern bisherige nationale Sicherheitsinteressen der USA. (...) Trumps Botschaft an Europa ist zynisch: Wenn ihr Geschäfte mit Russland macht, ist das sicherheitsgefährdend. Wenn wir es tun, ist es Realpolitik. Wandel durch Handel - in Trumps "America First"-Version heißt das Dealmaking. Wenn ihr Europäer euch um günstige Energie bemüht, seid ihr naiv. Wenn Trump-nahe Spender versuchen, sich Pipeline-Infrastruktur zu sichern, ist es ein legitimes unternehmerisches Interesse."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 't-online' zu geheimen Deals zwischen Trump und Putin "t-online" zu geheimen Deals zwischen Trump und Putin: "Ein amerikanisch-russisches Schattennetzwerk ersetzt klassische Diplomatie. Die Ukraine-Verhandlungen werden nicht von Diplomaten, Militärs oder Geheimdienstexperten geführt, sondern von …